Много нардепов хотят сложить мандаты: Арахамия сделал настораживающее заявление

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Кравцев Сергей
Количество народных депутатов, желающих досрочно сложить свои полномочия, довольно большое, но содействия им в этом не будет, потому что они должны добыть до конца нынешней каденции парламента. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью телеканалу "Рада" сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Верховная Рада. Фото: из открытых источников
Давид Арахамия признал, что уменьшение количественного состава парламента не может не сказываться на его деятельности.
По словам парламентария, в связи с новыми вызовами необходимо оптимизировать работу парламента и снизить минимальное количество народных депутатов в группах, "чтобы сохранить эти группы, чтобы парламент, условно, до нового созыва проработал примерно в том же структурном режиме, котором он начал работать".
Напомним, 8 декабря украинский парламент проголосовал за прекращение полномочий трех народных депутатов Украины — Максима Ефимова (группа "Возрождение Украины"), Дмитрия Шпенова (внефракционный) и Виталия Данилова (фракция "Батькивщина"). Теперь в Верховной Раде будет только 401 нардеп.
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