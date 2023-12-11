Много нардепов хотят сложить мандаты: Арахамия сделал настораживающее заявление

Количество народных депутатов, желающих досрочно сложить свои полномочия, довольно большое, но содействия им в этом не будет, потому что они должны добыть до конца нынешней каденции парламента. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью телеканалу "Рада" сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

"На самом деле количество людей, которые хотят уйти из парламента, гораздо больше. Мы уже не отпускаем людей... Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца (нынешней каденции Верховной Рады) и принимать необходимые для государства законы", – отметил глава "слуг народа".

Давид Арахамия признал, что уменьшение количественного состава парламента не может не сказываться на его деятельности.

По словам парламентария, в связи с новыми вызовами необходимо оптимизировать работу парламента и снизить минимальное количество народных депутатов в группах, "чтобы сохранить эти группы, чтобы парламент, условно, до нового созыва проработал примерно в том же структурном режиме, котором он начал работать".

Напомним, 8 декабря украинский парламент проголосовал за прекращение полномочий трех народных депутатов Украины — Максима Ефимова (группа "Возрождение Украины"), Дмитрия Шпенова (внефракционный) и Виталия Данилова (фракция "Батькивщина"). Теперь в Верховной Раде будет только 401 нардеп.

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