Медведчук: "Оппозиционная платформа - За жизнь" достойно выступит на местных выборах

Деятельность "Оппозиционной платформы - За жизнь" вселяет уверенность, что партия достойно выступит на местных выборах. Об этом глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил в интервью телеканалам "112 Украина", ZIK, NewsOne и "Интер".

"То, что мы делаем, люди оценивают, а если оценивают, то у нас есть шансы, что они оценят и на местах деятельность партии, которая не просто пришла в парламент и занимается там непонятно чем, а она отстаивает вопросы, в которых сегодня, люди считают, должна быть поставлена точка. Или должен быть достигнут тот или иной результат, - говорит Медведчук. - И вот это самое важное в нашей деятельности – я считаю, что наша идеология - а я отвечаю за идеологию в партии как председатель политсовета – она реализуется через мнение, отношения людей. И оценка на сегодняшний день, я считаю, исключительно положительная в нашей деятельности. И это вселяет уверенность в том, что мы достойно выступим на местных выборах".

Политик также рассказал, что у партии есть амбиции. И когда необходимо будет решать вопрос, какими амбициями будет должен удовлетвориться тот или иной лидер или члены партии, в ОПЗЖ примут правильное и объективное решение.

“И касаясь вопросов того, что на сегодняшний день, на мой взгляд, является очень важным, то команда, которая работает на результат, она должна понимать, что она должна выполнить любую задачу. Задачу по реализации программы партии – у нас она четкая, конкретная, без каких-либо заискиваний, без каких-либо попыток понравиться избирателю. Мы конкретно говорим, и мы конкретно делаем. Мы говорим, что мы защищаем русскоязычное население и его интересы, и мы это делаем, несмотря на все попытки национал-радикалов на сегодняшний день противостоять этому и применять в отношении нас незаконные действия. Мы с этого пути не сойдем. Мы говорим о том, что мы не допустим дискриминации русского языка, - и мы ведем эту политику. Мы говорим о том, что необходимо радикально изменить экономический курс, - и мы это отстаиваем. И мы это отстаиваем, и мы будем это делать в интересах людей, на местных выборах в том числе", – добавил политик.

Как ранее сообщали “Комментарии”, Виктор Медведчук убежден, что в Украине должны провести досрочные президентские и парламентские выборы.

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