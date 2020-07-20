В Украине должны провести досрочные президентские и парламентские выборы, - Медведчук

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В Украине должны провести досрочные президентские и парламентские выборы, считает народный депутат Виктор Медведчук. Об этом председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" сообщил в интервью четырем украинским каналам.

"Почему мы говорим о парламентских? Ну, во-первых, когда президент на первой пресс-конференции говорит "Я распущу парламент, если они что-то не сделаю, через год. До 21 июля нельзя, а потом можно". Я думаю, что господин президент как юрист, и я ему говорю, как юрист, погорячился. Такого понятия "я распущу" - нет, это из другой риторики, явно не президентской и точно ничего общего не имеет с человеком, который имеет юридическое образование", — объяснил народный депутат.

Виктор Медведчук напомнил, что президент Украины по Конституции может распустить парламент в трех случаях. В частности, это когда пленарные заседания не проводятся в течение 30 дней, когда не утверждается правительство в течение 60 дней или же в течение 30 дней не создается коалиция. Однако, глава государства должен иметь основания для того, чтобы использовать один из этих трех инструментов.

"Что он может сделать? Он может дать команду фракции "Слуги Народа" выйти из коалиции. Хотя их фракция и является коалицией", — отметил политик.

Политик напомнил ситуацию, когда готовилась конституционная реформа 2004 года. Тогда у Медведчука произошла дискуссия с Симоненко и Морозом, потому что их фракции вместе с президентским большинством тогда могли составить 300 голосов, которые бы проголосовали за эту реформу.

"Тогда мы записали о том, что коалиция парламентского большинства должна состоять из двух и более фракций. Я же сказал, что может прийти политическая сила, где будет 226+ депутатов. Меня раскритиковали и Александр Александрович, и Петр Николаевич. Они не верили, что такое возможно. Я и сам не верил. Но мы так сделали, что коалиция может состоять из одной фракции. Если бы не это решение, сейчас бы "Слуге народа" пришлось с кем-то объединяться", — добавил Виктор Медведчук.

В связи с этим депутат отметил, что президент может инициировать снятие статуса Коалиции со "Слуги Народа". По словам политика, это возможно не только теоретически, но и практически.

"Он может сказать, чтобы "Слуга Народа" объявила о том, что они не являются больше Коалицией. Они снимут с себя статус. Может такое быть? Конечно, может. Но пойдет ли на это президент? Не знаю. То, что эту команду выполнят, у меня нет сомнений. А знаете, почему? Да потому что там есть люди, которые выполнят любую команду президента Зеленского, и это правильно, объективно. Но там есть много людей, которые этого не сделают. И тогда, выйдя из этой фракции, ради сохранения себя в парламенте они могут создать новую коалицию", — отметил политик.

Кроме этого, Виктор Медведчук добавил, что если поднимается вопрос о досрочных выборах, значит страна в кризисе и надо менять власть. В этом случае необходимо проводить досрочно и президентские, и парламентские выборы.

"А вот просто так парламентские - не выйдет, я так думаю. Могу ошибаться, но думаю, что нет", — подытожил политик.

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