Медведчук о легализации проституции: “Украинцы не позволят подобных циничных издевательств над собой”

Политика действующей власти направлена не на создание успешной Украины, а на хищническое использование человеческих и материальных ресурсов нашей страны, на ее тотальное ограбление, унижение и распродажу. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, комментируя заявление нардепа от "Слуги народа" Галины Третьяковой о необходимости легализации проституции.

Политик подчеркнул, что Галина Третьякова, запомнившаяся своими заявлениями о "детях низкого качества" и стерилизации граждан, не только не сложила полномочия председателя комитета ВР по вопросам социальной политики и вопросам прав ветеранов, но и продолжает продвигать новые инициативы партии.

"В этих вопросах Третьякова пользуется полной поддержкой президента Владимира Зеленского и коллег по партии, чем бравирует на своей странице в социальной сети Facebook, поскольку является одним из рупоров для продвижения самых бесчеловечных и отвратительных практик. То, что такой человек продолжает возглавлять парламентский комитет, занимающийся социальной политикой, ‒ несмываемое клеймо на всей власти Зеленского и его команды", ‒ считает политик.

Он также напомнил, что в этот раз Третьякова выступила за легализацию проституции.

"Данная инициатива занимает законное место в политике власти Зеленского, направленной на легализацию игорного бизнеса, поддержку ЛГБТ. Следующим шагом, вероятно, станет легализация наркоторговли", – предположил Медведчук.

Парламентарий считает, что легализация проституции в стране, которая усилиями этой власти поставлена на грань нищеты, – это не легализация отрасли, а принуждение к тому, чтобы на фоне безработицы и безденежья торговали своим телом.

"Очередное резонансное заявление Третьяковой и поддержка со стороны президента Зеленского и фракции, которой она кичится, свидетельствуют о том, что это не просто безответственное заявление, а системная государственная политика, проводимая президентом и отвечающая требованиям заокеанских хозяев Украины, которые осуществляют внешнее управление нашей страной", – считает Медведчук.

Народный депутат также указал на то, что спешка, с которой выдвигаются подобные инициативы, была бы неуместна даже в сфере секс-услуг.

"Но "слуги народа" торопятся пролоббировать одну за другой безнравственные и аморальные нормы, потому что понимают: срок их власти ограничен, и Украинский народ не позволит подобных циничных издевательств над собой", – уверен политик, по словам которого, политика нынешней власти направлена отнюдь не на создание успешной страны, а на унижение украинцев и распродажу Украины.

Медведчук резюмирует: политика монобольшинства в Раде направлена не на создание успешной Украины, а на “хищническое использование человеческих и материальных ресурсов нашей страны, ее тотальное ограбление, унижение и распродажу”.

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