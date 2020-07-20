Рабинович рассказал, как осуществляется руководство в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в интервью для "112 Украина" рассказал, как осуществляется руководство в его партии.

Так, по словам Вадима Рабиновича, в партии еще не принято решение о том, кого выдвигать кандидатом в президенты Украины на возможных досрочных выборах. Отвечая на вопрос: "Рейтинги Вашей партии, согласно соцопросам, неуклонно растут. Как вы относитесь к тому, что Юрий Бойко является одним из лидеров президентской гонки?", Вадим Рабинович ответил:

"Выборы президента Украины были год назад, и о следующих выборах думать пока рано. Возможно, Зеленский доруководится до того, что будут внеочередные президентские выборы, но сейчас об этом говорить слишком рано. Поэтому, естественно, в партии не принимались никакие решения по поводу будущего кандидата в президенты на следующих выборах. Сейчас мы готовимся к местным выборам”, - говорит Рабинович.

Что касается Юрия Бойко, по словам политика, он был кандидатом от ОПЗЖ на выборах президента в 2019 году. Тогда Рабинович и Бойко объединились ради будущего страны.

“И хотя кандидатами в президенты были я и Бойко, - я отказался от участия в президентской гонке. И на заседании Стратегического совета мы приняли решение выдвинуть Бойко на выборах в качестве кандидата в президенты. На следующих выборах, я уверен, также у нас будет соответствующее решение. Как вы знаете, у нас партия идеологическая, не вождистского типа. Мы с Юрием Бойко сопредседатели партии. Решение о том, кто будет кандидатом от партии на выборах президента Украины, будет принимать Стратегический совет, а утверждать Съезд партии".

На уточняющий вопрос о том, как принимаются решения в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", Вадим Рабинович ответил, что сопредседатели партии осуществляют общее руководство деятельностью политсилы, а также представляют партию перед всеми предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности. Решения Сопредседателей оформляются исключительно за подписью обоих.

“Самые важные решения принимаются на Стратегическом Совете партии – это высший орган управления в период между заседаниями Политсовета и съездами Партии. Руководителем Стратегического совета является Виктор Медведчук. Согласно Уставу, он представляет ОПЗЖ в отношениях с органами государственной власти, органами местного управления. Он подписывает все договора от имени ОПЗЖ и финансовые документы”, - объясняет Рабинович.

По его словам, стратегический Совет партии является высшим руководящим органом в период между заседаниями Политического Совета партии. В состав Стратегического Совета входят 4 должностных лица: сопредседатели партии Вадим Рабинович и Юрий Бойко, председатель Политического Совета партии Виктор Медведчук и председатель Исполкома Сергей Левочкин.

Напомним, публикуемые рейтинги электоральных предпочтений украинцев показывают объективную картину, согласно которой оппозиционные политические силы "дышат в спину" пропрезидентской партии "Слуга народа". Такое мнение в эфире 112 Украина выразила политический обозреватель Ирина Гаврилова.

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