Лидер "Голоса" заметно похудела: подробности (ФОТО)

Глава политического объединения "Голос" Кира Рудык разместила в социальных сетях отчет о том, как она ощутимо похудела. За чуть больше трех месяцев нардепка стала стройной и красивой. Об этом она рассказывает на своей странице в Instagram .

Кира Рудик (фото: instagram.com/kira.rudik)

Молодая политика отмечает, что не принимала магических таблеток, наоборот, системно оздоравливала свой организм с помощью здорового сна, спорта и здорового питания.

По словам Киры Рудык, ей сейчас посылают не только комплименты, но и вопрос о положительных изменениях в собственном внешнем виде. Потому она рассказывает, как работает над собой. Хороших результатов молодая женщина добилась, не используя магические таблетки, доступные только парламентариям. Потому что ее спрашивали о такой чепухе или каких-то уникальных программах, обещающих 10 кг за 10 дней. Она разочаровала своих поклонников своими методами. Ибо они известны всем.

Как утверждает лидер "Голоса", любые лишние килограммы появляются из-за нарушений жирового и углеводного обмена. Если человек занимается спортом, совершает пробежки, соблюдает рациональное питание, и не худеет, есть сбои в организме. И чтобы исправить это, нужно идти на прием к опытному врачу-специалисту. Именно эндокринолог после обследования скажет, какие у вас проблемы и как это исправить.

Для политика выработанные привычки к системности и постоянной работе над своими проблемами, важнее быстрого результата. Диеты дают быстрый результат, но вес возвращается. Поэтому она имеет убеждение в системности того, чем бы ни занималась. Бизнесом, политикой, отношениями, здесь важен – системный подход. Кто работает много времени и постоянно – наконец-то будет иметь хорошие результаты. Нужно регулировать под себя три основных фактора – питание, занятие спортом и продолжительность сна.

Нардепка убеждена, что лишний вес возникает из-за того, что в жизни политика имеют место постоянные недосыпания, ночное питание, стрессы и то, что не остается времени для себя. Она имеет очень насыщенную жизнь, в которой сон в автомобиле, эфиры, рабочие заседания и режим стресса. Поэтому дает совет среди постоянной занятости, успехов и неудач, решения чужих проблем, помнить о себе. Даже при режиме постоянной занятости время для спорта возможно.

Также Киры Рудик рассказала, как выглядит распорядок дня. Он начинается или завершается пробежкой. В питании – мало нового. Также ей нужно еще позаботиться о качестве здорового сна, даже если трудно добиться увеличения его количества. Для нее важно контролировать уровень кислорода в спальне, обязательно комфортное одеяло и присутствие тепленькой и любимой кошки, по имени Мишель. Выходит, что нет здесь никаких секретов, все только разумно спланировано.

В социальных сетях политика выставила фото из собственного рационального завтрака – два вареных куриных яйца, свежие огурцы и обязательно зелень.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Рудык рассказала, почему сообщение о госперевороте может повлиять на экономику.

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