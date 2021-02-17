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Льготы для "евробляхеров" и отчет Генпрокурора: за что будет голосовать Верховная Рада в четверг

Также нардепы рассмотрят вопрос защиты прав детей, нарушенных из-за децентрализации, и программы поддержки для молодых фермеров

17 февраля 2021, 23:15
Автор:

Оленка Клочко

В четверг состоится предпоследнее пленарное заседание Верховной Рады на этой неделе. Нардепы будут работать весь день. Всего в повестке дня 57 вопросов, к большинству законопроектов представлены альтернативные. О деталях пленарного четверга рассказал нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов.

Льготы для "евробляхеров" и отчет Генпрокурора: за что будет голосовать Верховная Рада в четверг

Верховная Рада предлагает последнюю льготу для евробляхеров. Фото: открытые источники

Важнейшие, по мнению парламента, вопросы перемещают в повестке дня на самое начало. Заседание 18 февраля начнется с отчета Генерального прокурора о деятельности всей прокуратуры. После этого народные депутаты перейдут к рассмотрению вопроса о назначении судьи Конституционного Суда Украины. Профильный комитет ВР рекомендовал назначить на эту должность юриста Виктора Кичун.

Нардепы рассмотрят вопрос создания Временной следственной комиссии для расследования нарушения прав ребенка при осуществлении децентрализации.

На утверждении в первом чтении находится законопроект о передаче 138 млн гривен на деятельность Центра микрохирургии глаза. Также Верховная Рада обсудит создание Фонда гарантирования кредитов для фермерских хозяйств, а также программы поддержки для молодых фермеров.

Кроме этого Верховная Рада может дать "последний шанс" для льготного растаможивания "евроблях" — автомобилей, ввезенных из Европы. Норму предлагают утвердить для транспорта, ввезенного до конца 2020 года. Автовладельцам хотят позволить заплатить по пониженной на 2/3 ставке — в среднем 1000 евро всех таможенных и налоговых сборов за одну машину.

Напомним, в среду Верховная Рада включила в повестку дня целых 7 законопроектов об энергетике, но успела рассмотреть только один. "Комментарии" рассказывали, что единственный, принятый законопроект из "энергетических", касается атмосферного воздуха и адаптации украинского законодательства в этой сфере к европейскому.


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Источник: https://t.me/frolovProParliament/122
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