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Демобилизация военных: какое решение готовится принять Рада

В парламенте обсуждают идею демобилизации военных через 18 или 36 месяцев непрерывной службы

сегодня, 15:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Рабочая группа Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки наработала уже два новых законопроекта о мобилизацию в Украине. Как сообщил член комитета Федор Вениславский в интервью сайту "Обозреватель", один из них касается соцзащиты военных, а другой будет нацелен на усовершенствование самого процесса мобилизации и прохождения военной службы. 

Демобилизация военных: какое решение готовится принять Рада

ВСУ. Фото из открытых источников

"Что касается социальной защиты, то предполагается системно урегулировать вопросы, связанные с отпусками, в том числе тех, кто вернулся из плена, при рождении ребенка и прочее. Например, предлагается новый дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней военнослужащим, которые освобождены из плена (кроме тех, кто отказался от дальнейшего прохождения службы и желает освободиться)", — заявил Вениславский.


Также Вениславский отметил, что власть хочет законодательно закрепить права военных на демобилизацию. В парламенте продолжаются дискуссии относительно идеи демобилизации военных в течение 18 или 36 месяцев непрерывной службы. Однако пока все это на уровне обсуждения и окончательного решения по этому поводу все еще не принято, уточнил парламентарий.

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