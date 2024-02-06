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Кто дискредитировал идею мобилизации в Украине: в Раде назвали виновных

В нашей стране "террор" со стороны сотрудников ТЦК и СП должен быть прекращен как можно скорее, полагает нардеп Егор Чернев

сегодня, 12:00
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Кравцев Сергей
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Общенациональная мобилизация в Украине продолжается, однако ее идею дискредитировал "террор", который на улицах устроили сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "РБК-Украина" высказал замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев 

Кто дискредитировал идею мобилизации в Украине: в Раде назвали виновных

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Парламентарий считает, что нужны эффективные и реальные альтернативы "террору". И именно поэтому в Верховной Раде над этим вопросом уже активно работают.

"Террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации, снизил моральный дух общества и взорвал единство в государстве. Это должно быть прекращено как можно скорее, но нам нужны реальные и эффективные альтернативы…", — заявил представитель "Слуги народа".

Читайте также на портале "Комментарии" — кто теперь сможет получить "бронь" от мобилизации: президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали.                                                                                                                            

Также издание "Комментарии" сообщало – новый вариант законопроекта о мобилизации, внесенный Кабмином в Верховную Раду 30 января, продолжает пробуксовывать в стенах парламента. Так, в Комитете ВР по вопросам нацбезопасности уже намекнули, что обновленный законопроект о мобилизации нуждается в доработке. Хоть и не исключили, что могут попытаться принять его в первом чтении. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" игры, которые идут вокруг мобилизационного законопроекта.




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