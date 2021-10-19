Корниенко рассказал о первой своей цели на посту вице-спикера

Сегодня 256-ю голосами народных депутатов "Слуги народа", групп "За майбутне", "Довиры" и нефракционных нардепов Александр Корниенко был избран на пост вице-спикера Верховной Рады. Глава президентской партии отметил, что главной и первой его задачей на высоком посту будет реформирование регламента парламента. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на портал "Украинская правда".

Александр Корниенко. Фото из открытых источников

Общаясь с представителями СМИ Александр Корниенко отметил, что Верховная Рада должна остаться местом для дискуссии, но при этом парламент не должен утратить свою главную функцию – способствовать улучшению жизни людей, не просто быть площадкой для пустых разговоров.

Александр Корниенко отметил, следовать тем процедурам, которые были заложены в эпоху старой политики, фундаментом которой есть ложь и коррупция нет смысла. Нужно создать такую процедуру, которая сделает парламент действительно эффективным государственным органом.

По словам вице-спикера, если новой власти уже удалось изменить карту Украины, снять моратории и открыть рынки, то должно хватить политической воли сделать еще один не менее важный шаг – реформировать регламент Верховной Рады. Если этого не сделать, уверен Корниенко, то Рада и дальше будет оставаться просто тем местом, где "толкут воду в ступе", а не проводят трансформацию страны.

Также читайте на портале "Комментарии" — Рада выбрала нового вице-спикера. У "Слуги народа" вновь не хватило голосов. Снова пришлось обращаться за дополнительными голосами к группам и внефракционным нардепам. В президентской фракции Корниенко поддержали лишь 222 нардепа.





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