Когда Украина получит нового министра обороны: ответ Арахамии

Уже на этой неделе парламентарии будут голосовать за отставку действующего министра обороны Украины Алексея Резникова и о назначении на его должность нынешнего главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Телеграмм сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Давид Арахамия. Фото: из открытых источников

Глава президентской фракции отметил, Верховная Рада отправит в отставку Алексея Резникова и Рустема Умерова с должностей и назначит последнего на должность главы минобороны.

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"Больше кадровых вопросов на этой неделе не будет", — сообщил Арахамия.

Кроме этого, на этой неделе нардепы будут рассматривать вопрос о возобновлении декларирования всех чиновников в "формате, согласованном с международными партнерами" и законе о политически значимых лицах (РЕР).

Напомним, информация о том, что министра обороны Украины Алексея Резникова отправят в отставку в ближайшее время – появилась еще 31 августа. Он может занять должность посла Украины в Великобритании, а новым министром обороны нашей страны стать нынешний глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Рустем Умеров. Такие данные сообщил 31 августа нардеп Ярослав Железняк. Во время своего обращения к украинцам эту информацию подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. Какова вероятность подобной рокировки? Почему это плохо/хорошо для Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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