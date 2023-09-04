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Когда Украина получит нового министра обороны: ответ Арахамии

По информации Давида Арахамии уже на этой неделе может состояться голосование за назначение нового министра обороны

сегодня, 07:04
Автор:
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Кравцев Сергей
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Уже на этой неделе парламентарии будут голосовать за отставку действующего министра обороны Украины Алексея Резникова и о назначении на его должность нынешнего главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Телеграмм сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Когда Украина получит нового министра обороны: ответ Арахамии

Давид Арахамия. Фото: из открытых источников

Глава президентской фракции отметил, Верховная Рада отправит в отставку Алексея Резникова и Рустема Умерова с должностей и назначит последнего на должность главы минобороны.


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"Больше кадровых вопросов на этой неделе не будет", — сообщил Арахамия.

Кроме этого, на этой неделе нардепы будут рассматривать вопрос о возобновлении декларирования всех чиновников в "формате, согласованном с международными партнерами" и законе о политически значимых лицах (РЕР).

Напомним, информация о том, что министра обороны Украины Алексея Резникова отправят в отставку в ближайшее время – появилась еще 31 августа. Он может занять должность посла Украины в Великобритании, а новым министром обороны нашей страны стать нынешний глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Рустем Умеров. Такие данные сообщил 31 августа нардеп Ярослав Железняк. Во время своего обращения к украинцам эту информацию подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. Какова вероятность подобной рокировки? Почему это плохо/хорошо для Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — Алексей Резников рассказал, сколько Украине еще ждать ракеты Taurus.




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Источник: https://t.me/David_Arakhamia/296
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