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Экс-член Нацсовета по ТВ: ОП превращает канал ДОМ в общенациональный русскоязычный телеканал

По информации Сергея Костинского канал «ДОМ» будет ориентироваться исключительно на русскоговорящих

сегодня, 08:34
Автор:

Кравцев Сергей
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Государственный телеканал иновещания "ДОМ" "слуги народа" (Офис Президента) превращают в общенациональный русскоязычный телеканал. Якобы, таким образом, власть обеспечивает права внутренне перемещенных лиц. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский, передает портал "Комментарии".

Экс-член Нацсовета по ТВ: ОП превращает канал ДОМ в общенациональный русскоязычный телеканал

Канал ДОМ. Фото: kanaldom.tv

"Честно говоря, переселенцы как раз убегали от русскоязычных захватчиков – зачем их преследовать русскоязычным контентом? Мне лично, как переселенцу, русский язык не нужен – я достаточно образованный человек, чтобы понимать и применять украинский. Не следует считать переселенцев – людьми с ограниченными интеллектуальными возможностями", – отметил Сергей Костинский.

Он добавляет, частные телеканалы, до сих пор сопротивляющиеся языковым квотам и закону о государственном языке, таким образом, получили сигнал о том, что государство предоставляет приоритет в информационной политике именно русскому языку. Это означает откат в распространении употребления украинского языка в медийном, публичном пространстве.

"Какие последствия будет иметь этот шаг "слуг" для всех нас? Широкий и быстрый откат страны к 2013 году. К сожалению, деградация и русификация государства приобретает все больший масштаб и все большие темпы. Опять же, почему "слуги" с такой же самоотверженностью не поддерживают крымскотатарский телеканал "ATR", работающий, в частности, для переселенцев из Крыма и создающий контент на крымскотатарском языке? Имеют ли крымскотатарский язык и крымские переселенцы меньшее значение для власти? Вопрос риторический", – резюмировал экс-член Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

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Источник: https://www.facebook.com/s.kostynskyi/posts/4738722309520776
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