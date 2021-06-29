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Каким законом нардепы начали судебную реформу в Украине

Теперь в Высшей квалификационной комиссии судей будет присутствовать трое бывших или нынешних украинских судей и трое международных экспертов

сегодня, 18:00
Автор:

Вечканова Елена

Отечественным судам стоит приготовиться к кардинальному реформированию. 29 июня народные депутаты наконец-то поддержали достаточным количеством голосов обновление закона "О судоустройстве и статусе судьи", чем, фактически, запустили процесс обновления украинской судебной системы. Информацию передает "Украинская правда", ссылаясь на заседание ВРУ.

Каким законом нардепы начали судебную реформу в Украине

Нардепы проголосовали за закон, что начнет судебную реформу в Украине. Фото иллюстративное

Проект закона под номером 3711-Д, который прежде был отправлен на доработку, нынче в зале парламента поддержало сразу 293 народных избранника. Больше всего голосов "за" — сразу 217 — инициатива получила от провластной партии "Слуга народа". "Европейская солидарность" дала еще 22 голоса, "Доверие" — 19. Также в поддержку законопроекта голосовали партии "Голос" и "За будущее". А вот в "Батькивщине" и "ОПЗЖ" не нашлось желающих поддержать документ.

Главным моментом, который прописывает принятый законопроект, является функционирование такой важной для судопроизводства организации, как Высшая квалификационная комиссия судей.

Теперь, чтобы стать представителем ВККС нужно пройти конкурсной отбор в специальной комиссии, состоящей из шести человек. Интересно, что ровно половину из членов ВККС будут представлять независимые эксперты-иностранцы. К слову, именно решение международных представителей будет "весить" больше при приеме членов комиссии судей.

К слову, этот момент в профильном комитете ВР хотели удалить из проекта закона. Зато нардепы решили иначе и позволили коллегам из других стран помогать украинцам в налаживании функционирования судебной системы.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что закон о так называемом "суде в смартфоне" не так давно вступил в силу. Что такое нововведение значит для украинцев, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как эксперты относятся к возможному появлению запрета на судебные разбирательства из-за принятых решений членами СНБО.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/29/7298795/
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