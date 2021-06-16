Закон о "суде в смартфоне" вступил в силу: что он предусматривает

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Лиля Воробьева
Владимир Зеленский и его закон, более известный гражданам, как "суд в смартфоне", вступает в силу в Украине с 16 июня этого года и внедряет информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования. Вчера его опубликовало издание "Голос Украины".
Владимир Зеленский (фото: УП)
Как известно, новый документ вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Однако в силу его введут после шести месяцев со дня опубликования.
Новая в юриспруденции информационно-телекоммуникационная система досудебного расследования, которая там прописана, обеспечит создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов и информации в уголовных процессах.
Новация понадобится следователям, дознавателям, прокуророрам, суду, защитникам и иным участникам уголовного производства для реализации своих полномочий, прав и интересов.
Важно, что материалы досудебного расследования, которые находятся в этой системе, будут передаваться в электронной форме. Но это положение может изменить следователь, дознаватель, прокуратура, следственный судья или суд своим решением. Тогда данными возможно пользоваться и в бумажной форме.
Документы и их копии только тогда будут признаваться оригиналами, когда будут подписаны и согласованы электронной подписью.
Важно, что несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования влечет за собой ответственность, предусмотренную законом.
1 июня Верховная Рада приняла соответствующий документ во втором чтении. А в конце апреля украинский парламент принял закон за основу.
Напомним, что "Коментарии" сообщали о том, что Зеленский уволил детского омбутсмена.
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