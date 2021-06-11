Каким экологическим проектам противится украинский бизнес — нардеп

BTC/USD
36927.44
ETH/USD
2404.98
LTC/USD
165.49
USD/UAH
27.15
EUR/UAH
33.05
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Во время последних
съездов форума "Украина 30" власти не смогли обойти стороной тему экологии.
Обсуждались различные проекты, а также законодательные инициативы из этой сферы,
их плюсы и минусы. Нардеп от "Слуги народа" Олег Бондаренко поделился с порталом "Комментарии" своим мнением насчет отдельных "экологических" законопроектов
и сопротивлении, которое они встречают.
Олег Бондаренко о связи бизнеса и экологии. Фото: Слуга народа
По словам
политика, неприятие отдельных дельных предложений по вопросам экологии в
Украине существует и очень давно. Чаще всего возмущения возникают из-за
документов, которыми прописывается механизм контроля большого бизнеса и его
влиянием на окружающую среду.
Нардеп говорит,
что нынче часто говорят, что за последние два года бизнесмены нашли в стенах
Верховной лоббистов для своей деятельности. По словам Бондаренко, таким образом
указанные законопроекты якобы пытаются "всеми правдами и неправдами" удержать от
одобрения парламентом.
При этом, как разъясняет
Олег Бондаренко, речь идет не о борьбе с бизнесом.
Происходящее в
экономической и других сферах украинской жизни народный избранник называет
весьма благоприятной для большого бизнеса атмосферой. И такой подход авторы "эко-законопроектов"
хотят "немного сломать".
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, почему Украина нуждается в "зеленой" энергетике и как она повлияет на экономические показатели. Подробности — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о мнении экспертов насчет увеличения налогообложения для крупных промышленных игроков на украинском рынке и его связи с экологией.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости