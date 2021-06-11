Каким экологическим проектам противится украинский бизнес — нардеп

Во время последних съездов форума "Украина 30" власти не смогли обойти стороной тему экологии. Обсуждались различные проекты, а также законодательные инициативы из этой сферы, их плюсы и минусы. Нардеп от "Слуги народа" Олег Бондаренко поделился с порталом "Комментарии" своим мнением насчет отдельных "экологических" законопроектов и сопротивлении, которое они встречают.



Олег Бондаренко о связи бизнеса и экологии. Фото: Слуга народа

По словам политика, неприятие отдельных дельных предложений по вопросам экологии в Украине существует и очень давно. Чаще всего возмущения возникают из-за документов, которыми прописывается механизм контроля большого бизнеса и его влиянием на окружающую среду.

"Речь идет о законопроекте 3091, что касается государственного экологического контроля, вводит новые форматы работы службы этого контроля, а также о законопроекте 4167 о предотвращении, уменьшение, и контроль промышленного загрязнения. Это те два законопроекта, которые очень болезненно воспринимает большой бизнес", — поясняет Олег Бондаренко.

Нардеп говорит, что нынче часто говорят, что за последние два года бизнесмены нашли в стенах Верховной лоббистов для своей деятельности. По словам Бондаренко, таким образом указанные законопроекты якобы пытаются "всеми правдами и неправдами" удержать от одобрения парламентом.

"Но мы уверены в себе, мы настойчивы! — говорит депутат. — Поэтому будем их проталкивать, и, наконец, примем законопроекты еще при нашей каденции".

При этом, как разъясняет Олег Бондаренко, речь идет не о борьбе с бизнесом.

"Мы всегда склонны к тому, чтобы найти общий язык, поэтому можем идти на уступки. Но, к сожалению, в свою очередь бизнес не хочет идти на уступки нашим инновациям и взглядам. Самая большая проблема — это попытка бизнеса оставить статус кво", — говорит политик.

Происходящее в экономической и других сферах украинской жизни народный избранник называет весьма благоприятной для большого бизнеса атмосферой. И такой подход авторы "эко-законопроектов" хотят "немного сломать".

"То есть мы не хотим ставить бизнесменов в какие-то неблагоприятные условия. Мы хотим вместе с ними разработать условия, которые были бы выгодны для ведения промышленной деятельности, но одновременно, чтобы это не отражалось на жизнедеятельности будущих поколений. Чтобы промышленность была экологичной, а наши потомки могли дышать чистым воздухом и пить незагрязненную воду", — подчеркнул Бондаренко.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему Украина нуждается в "зеленой" энергетике и как она повлияет на экономические показатели. Подробности — в нашем материале.

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