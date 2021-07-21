Как выглядит новый особняк бывшего "кварталовца" Юзика (ВИДЕО)

У народного депутата от "Слуги народа" и бывшего актера "Квартала 95" Юрия Корявченкова со сценическим псевдонимом "Юзик," появился роскошный двухэтажный особняк под Киевом. Об этом сообщают журналисты программы "Разоблачение".

Юрий Корявченков (фото из открытых источников)

Интересно, что в декларации, уже теперь политика, дом площадью 260 квадратных метров указан как садовый дом. Журналисты программы воочию увидели "садовый дом" и заявляют, что это — настоящий роскошный особняк.

Новый роскошный дом депутат и бывший юморист построил в селе Процив, что недалеко от Борисполя. Известно, что сегодня он живет в своей квартире в столичных Осокорках, но по информации журналистов, скоро будет праздновать новоселье в новом доме.