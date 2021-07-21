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Как выглядит новый особняк бывшего "кварталовца" Юзика (ВИДЕО)

Юзик построил двухэтажный дом под Киевом

сегодня, 22:08
Автор:

Лиля Воробьева








У народного депутата от "Слуги народа" и бывшего актера "Квартала 95" Юрия Корявченкова со сценическим псевдонимом "Юзик," появился роскошный двухэтажный особняк под Киевом. Об этом сообщают журналисты программы "Разоблачение".

Как выглядит новый особняк бывшего "кварталовца" Юзика (ВИДЕО)

Юрий Корявченков (фото из открытых источников)

Интересно, что в декларации, уже теперь политика, дом площадью 260 квадратных метров указан как садовый дом. Журналисты программы воочию увидели "садовый дом" и заявляют, что это — настоящий роскошный особняк.

Новый роскошный дом депутат и бывший юморист построил в селе Процив, что недалеко от Борисполя. Известно, что сегодня он живет в своей квартире в столичных Осокорках, но по информации журналистов, скоро будет праздновать новоселье в новом доме.

Роскошный особняк построен на земельном участке размером восемнадцать соток. С виду дом почти достроен, остается провести некоторые ремонтные работы снаружи и внутри.

В своей декларации Юрий Корявченков отметил, что этот дом зарегистрирован на его жену Татьяну. На политика записана столичная трехкомнатная квартира площадью 104 квадратных метры.

На рынке недвижимости такие дома, которые находятся в селе возле Борисполя, стоят примерно 400 тысяч долларов.

У загородного поместья Юзика уже даже отремонтировали дорогу. А сама дом окружен густыми соснами.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что главу партии "Слуга народа" заметили на Мальдивах. Допускается, что политик там отдыхает в одном из комфортабельных отелей. Давид  Арахамия отдыхает в одном из самых дорогих отелей Amary Havodes на острове Тинадхоо.

 


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Источник: https://youtu.be/gtjLODLmjnk
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