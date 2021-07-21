Как выглядит новый особняк бывшего "кварталовца" Юзика (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
У народного депутата от "Слуги народа" и бывшего актера "Квартала 95" Юрия Корявченкова со сценическим псевдонимом "Юзик," появился роскошный двухэтажный особняк под Киевом. Об этом сообщают журналисты программы "Разоблачение".
Юрий Корявченков (фото из открытых источников)
Интересно, что в декларации, уже теперь политика, дом площадью 260 квадратных метров указан как садовый дом. Журналисты программы воочию увидели "садовый дом" и заявляют, что это — настоящий роскошный особняк.
Новый роскошный дом депутат и бывший юморист построил в селе Процив, что недалеко от Борисполя. Известно, что сегодня он живет в своей квартире в столичных Осокорках, но по информации журналистов, скоро будет праздновать новоселье в новом доме.
Роскошный особняк построен на земельном участке размером восемнадцать соток. С виду дом почти достроен, остается провести некоторые ремонтные работы снаружи и внутри.
В своей декларации Юрий Корявченков отметил, что этот дом зарегистрирован на его жену Татьяну. На политика записана столичная трехкомнатная квартира площадью 104 квадратных метры.
На рынке недвижимости такие дома, которые находятся в селе возле Борисполя, стоят примерно 400 тысяч долларов.
У загородного поместья Юзика уже даже отремонтировали дорогу. А сама дом окружен густыми соснами.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что главу партии "Слуга народа" заметили на Мальдивах. Допускается, что политик там отдыхает в одном из комфортабельных отелей. Давид Арахамия отдыхает в одном из самых дорогих отелей Amary Havodes на острове Тинадхоо.
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