Из 5 «проходных» в ВР партий осталось только 4: кто потерял поддержку

Если бы украинцы в начале сентябре избирали новый парламент, то победителем выборов стала бы президентская "Слуга народа". Ей доверяют почти 26% наших соотечественников. И, если сравнивать с июлем, то рейтинг президентской политической силы вырос на 2%. Как информирует издание "Комментарии", об этом свидетельствую свежие данные социологической группы "Рейтинг".

Верховная Рада Фото: из открытых источников

Кроме "Слуги народа" минимальный 5-процентный барьер преодолели бы "Европейская Солидарность", получив чуть больше 14%, "Оппозиционная платформа – За жизнь!", имея 12,4%, "Батькивщина", одержав 10,6%.

Интересно, что ранее по итогам соцопроса стабильно 5% преодолевали пять политических сил. Замыкала первую пятерку "проходных" "Сила и честь". Теперь же рейтинг партии Игоря Смешко немного пошатнулся. Социологи показывают, что политическая сила набирает лишь 4,9% и нет предпосылок для того, что рейтинг может расти. К тому же, в шею "Силе и чести" дышит другая политическая сила "Наши", у нее 4,7%. Далее идет партия "Украинская стратегия Гройсмана" — 4,5%, Радикальная партия Олега Ляшко — 4,2%. Другие политические силы набирают меньше 4%.

Социологи опросили 2500 респондентов по всех регионах Украины. Опрос проводился с 2 по 4 сентября.

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