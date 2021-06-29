Иностранцы в Высшей квалификационной судебной комиссии: что ждет украинские суды

29 июня народные депутаты наконец-то поддержали достаточным количеством голосов обновление закона "О судоустройстве и статусе судьи". Также было согласовано порядок перезапуска такой важной для судопроизводства организации, как Высшая квалификационная комиссия судей — принципиальной правкой от "слуг народа". "Комментарии" попросили экспертов оценить позитив и риски принятых решений.



В Украине начнется судебная реформа. Коллаж: УП

"Внешние управленцы хотят взять под контроль суды"

Политический эксперт Михаил Чаплыга считает, что Рада сегодня выполнила требование внешних управленцев Украиной, желающих взять под контроль судебную власть.

"На кону – большая распродажа нашего государства (земля, Большая приватизация и т.д.). И внешние управленцы хотят быть уверенными, что если за две копейки купят то, что стоит миллион, никто у них это (украденное, по сути) потом не отберет. В том числе после смены власти. Хотят просто скупить страну, гарантируя неприкасаемость того, что украли", — говорит эксперт.

Именно поэтому, по его словам, за границей требуют взять под контроль назначение судей, которые будут им обязаны.

"То, что делали ранее наши президенты, теперь хотя делать в Украине внешние игроки, транснациональные корпорации. Понимают, что это не конституционно, что это нарушение законодательства. Что будут споры, потому что кто-то хотел бы это купить тоже. Но распродаваться всё будет задешево", — прогнозирует Михаил Чаплыга.

По мнению эксперта, весьма иезуитски звучали фразы, что такая правка — рекомендация Венецианской комиссии.

"Та как раз отмечала, что голосование такой правки несет огромный риск для украинского суверенитета", — отмечает Михаил Чаплыга.

"Таким образом дискредитируется идея евроинтеграции"

Адвокат, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко считает, что возобновление работы ВККС стоит приветствовать. В отличие от поправки, внесенной в соответствующий законопроект.

"Ситуация, которая сложилась в украинском правосудии, очень негативно влияет на права и свободы граждан Украины. Они годами не могут добиться рассмотрения своих дел. Поэтому запуск работы ВККС, в каком бы формате он не произошел, это положительный результат, — поясняет Михаил Дяденко. — Что касается поправки 453, которая фактически передает часть национального суверенитета вне конституционного поля каким-то международным экспертам, это — и имиджевый удар по Украине (мы отказываемся от части своей субъектности), и повод для регистрации уголовных производств в будущем касательно лиц, которые готовили данный законопроект и лоббировали данную поправку".

По словам эксперта, как показывает практика деятельности международных комиссий, никакого положительного влияния ни на правоохранительную систему, ни на систему борьбы с коррупцией в Украине они не оказала.

"Более того, таким образом дискредитируется идея евроинтеграции. Ведь лоббирование подобных комиссий со стороны так называемых активистов приводит к тому, что и профессиональное сообщество (судьи, прокуроры), и в целом граждане начинают негативно относиться к любым попыткам реформам в системе правосудия. В итоге происходит дискредитация и международной помощи Украине в рамках борьбы с коррупцией, и самой Украины", — резюмирует Михаил Дяденко.

"Разблокирование работы ВККСУ уже давно является критически необходимым"

Уже долгое время судебная система Украины существенно перегружена, в том числе, за счет недостаточного кадрового обеспечения судов. На этом акцентирует адвокат, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной деятельности, кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько.

" Так, граждане фактически лишены возможности получить доступ к правосудию и реализовать право на справедливый суд, учитывая заблокированный процесс добора квалификационного оценивания и назначения судей. Учитывая это, на сегодняшний день сложилась ситуация, при которой, с одной стороны, в судах есть ряд вакантных должностей судей (иногда это более 50% от штатной численности), а с другой — есть ряд претендентов на их занятие, которые из-за недееспособности ВККСУ не имеют возможности их занять", — поясняет Мирослава Чорноусько.

При этом, продолжает она, значительный процент судей не имеет возможности осуществлять правосудие, учитывая окончания 5-летнего срока полномочий.

"Таким образом, разблокирование работы ВККСУ уже давно является критически необходимым для обеспечения возможности нормального функционирования судов, — говорит эксперт. — Вопрос же включения в состав комиссии международных экспертов, а тем более предоставление им права решающего голоса, изначально был спорным. Впрочем, сегодня именно соответствующая поправка сыграла ключевую роль в том конечном варианте проекта, который был поддержан".

В то же время, добавляет Мирослава Чорноусько, остается без ответа вопрос о том, насколько согласуется с Конституцией положение о фактической возможности ветирования такими международными экспертами принятия решений о назначении членов комиссии, и каким образом такое положение отразится на практике.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что закон о так называемом "суде в смартфоне" не так давно вступил в силу. Что такое нововведение значит для украинцев, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как эксперты относятся к возможному появлению запрета на судебные разбирательства из-за принятых решений членами СНБО.

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