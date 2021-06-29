Иностранцы в Высшей квалификационной судебной комиссии: что ждет украинские суды

29 июня народные депутаты
наконец-то поддержали достаточным количеством голосов обновление закона "О
судоустройстве и статусе судьи". Также было согласовано порядок
перезапуска такой важной для судопроизводства организации, как Высшая
квалификационная комиссия судей — принципиальной правкой от "слуг народа".
"Комментарии" попросили экспертов оценить позитив и риски принятых решений.
В Украине начнется судебная реформа. Коллаж: УП
"Внешние управленцы хотят взять под контроль суды"
Политический эксперт Михаил Чаплыга считает,
что Рада сегодня выполнила требование внешних управленцев Украиной, желающих
взять под контроль судебную власть.
"На кону – большая распродажа нашего
государства (земля, Большая приватизация и т.д.). И внешние управленцы хотят
быть уверенными, что если за две копейки купят то, что стоит миллион, никто у них
это (украденное, по сути) потом не отберет. В том числе после смены власти.
Хотят просто скупить страну, гарантируя неприкасаемость того, что украли", —
говорит эксперт.
Именно поэтому, по его словам, за границей требуют
взять под контроль назначение судей, которые будут им обязаны.
"То, что делали ранее наши президенты, теперь
хотя делать в Украине внешние игроки, транснациональные корпорации. Понимают,
что это не конституционно, что это нарушение законодательства. Что будут споры,
потому что кто-то хотел бы это купить тоже. Но распродаваться всё будет
задешево", — прогнозирует Михаил Чаплыга.
По мнению эксперта, весьма иезуитски звучали
фразы, что такая правка — рекомендация Венецианской комиссии.
"Та как раз отмечала, что голосование такой
правки несет огромный риск для украинского суверенитета", — отмечает Михаил
Чаплыга.
"Таким образом дискредитируется идея евроинтеграции"
Адвокат, руководитель Центра правового анализа
и исследования политических рисков Михаил Дяденко считает, что возобновление
работы ВККС стоит приветствовать. В отличие от поправки, внесенной в
соответствующий законопроект.
"Ситуация, которая сложилась в украинском
правосудии, очень негативно влияет на права и свободы граждан Украины. Они
годами не могут добиться рассмотрения своих дел. Поэтому запуск работы ВККС, в
каком бы формате он не произошел, это положительный результат, — поясняет
Михаил Дяденко. — Что касается поправки 453, которая фактически передает часть
национального суверенитета вне конституционного поля каким-то международным
экспертам, это — и имиджевый удар по Украине (мы отказываемся от части своей
субъектности), и повод для регистрации уголовных производств в будущем
касательно лиц, которые готовили данный законопроект и лоббировали данную
поправку".
По словам эксперта, как показывает практика
деятельности международных комиссий, никакого положительного влияния ни на
правоохранительную систему, ни на систему борьбы с коррупцией в Украине они не
оказала.
"Более того, таким образом дискредитируется
идея евроинтеграции. Ведь лоббирование подобных комиссий со стороны так
называемых активистов приводит к тому, что и профессиональное сообщество
(судьи, прокуроры), и в целом граждане начинают негативно относиться к любым
попыткам реформам в системе правосудия. В итоге происходит дискредитация и международной
помощи Украине в рамках борьбы с коррупцией, и самой Украины", — резюмирует
Михаил Дяденко.
"Разблокирование работы ВККСУ уже давно
является критически необходимым"
Уже долгое время
судебная система Украины существенно перегружена, в том числе, за счет
недостаточного кадрового обеспечения судов. На этом акцентирует адвокат, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной деятельности, кандидат
юридических наук Мирослава Чорноусько.
"Так,
граждане фактически лишены возможности получить доступ к правосудию и
реализовать право на справедливый суд, учитывая заблокированный процесс добора
квалификационного оценивания и назначения судей. Учитывая это, на сегодняшний
день сложилась ситуация, при которой, с одной стороны, в судах есть ряд
вакантных должностей судей (иногда это более 50% от штатной численности), а с
другой — есть ряд претендентов на их занятие, которые из-за недееспособности
ВККСУ не имеют возможности их занять", — поясняет Мирослава Чорноусько.
При этом, продолжает она, значительный процент
судей не имеет возможности осуществлять правосудие, учитывая окончания
5-летнего срока полномочий.
"Таким образом, разблокирование работы ВККСУ
уже давно является критически необходимым для обеспечения возможности
нормального функционирования судов, — говорит эксперт. — Вопрос же включения в
состав комиссии международных экспертов, а тем более предоставление им права
решающего голоса, изначально был спорным. Впрочем, сегодня именно
соответствующая поправка сыграла ключевую роль в том конечном варианте проекта,
который был поддержан".
В то же время, добавляет Мирослава Чорноусько,
остается без ответа вопрос о том, насколько согласуется с Конституцией
положение о фактической возможности ветирования такими международными
экспертами принятия решений о назначении членов комиссии, и каким образом такое
положение отразится на практике.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что закон о так называемом "суде в смартфоне" не так давно
вступил в силу. Что такое нововведение значит для украинцев, читайте в нашем
материале.
Также на портале вы можете узнать о том, как эксперты относятся к возможному появлению запрета на
судебные разбирательства из-за принятых решений членами СНБО.
Читайте Комментарии в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал,
чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.