Голосовать хотят по-новому: Корниенко анонсировал большую реформу парламента

Нынешнее руководство парламента ставит перед собой цель заняться переоснащением системы голосования народных депутатов в сессионном зале. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил вице-спикер ВР Александр Корниенко, пишет официальный сайт Верховной Рады.

Александр Корниенко. Фото из открытых источников

Корниенко отметил, что в планах провести масштабную реформу, по итогам которой кардинально бы изменилась работа парламента.

Первый заместитель главы Верховной Рады заявил, что прошлая неделя показала, что из-за ряда проблемных технических вопросов тормозится принятие целого ряда важных решений. Проведя техническое переоснащение можно сделать работу Верховной Рады намного эффективнее, когда решения будут приниматься своевременно.

Александр Корниенко говорит, что переоснащение в Раде можно будет провести только тогда, когда нардепы уйдут на каникулы, потому как ни одна из компаний, которая занимается выполнением подобных работ, не гарантирует, что вложится в 40 дней. К тому же, как того требует украинское законодательство, сначала должен пройти тендер, после чего работу могут быть начаты.

По словам Корниенко, среди новаций, которые могут быть введены – нардепа разрешат работать с документами дистанционно, также парламентарии смогут изучать те или иные решения, которые будут выноситься на голосование. Есть вариант, что могут позаботиться и об удобстве народных избранников, заменив кресла в парламенте, на неудобство которых негласно жалуются нардепы.

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