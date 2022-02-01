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Голосовать хотят по-новому: Корниенко анонсировал большую реформу парламента

Верховная Рада планирует переоснастить систему голосования народных депутатов в сессионном зале

сегодня, 14:22
Автор:

Кравцев Сергей
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Нынешнее руководство парламента ставит перед собой цель заняться переоснащением системы голосования народных депутатов в сессионном зале. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил вице-спикер ВР Александр Корниенко, пишет официальный сайт Верховной Рады.

Голосовать хотят по-новому: Корниенко анонсировал большую реформу парламента

Александр Корниенко. Фото из открытых источников

Корниенко отметил, что в планах провести масштабную реформу, по итогам которой кардинально бы изменилась работа парламента. 

Первый заместитель главы Верховной Рады заявил, что прошлая неделя показала, что из-за ряда проблемных технических вопросов тормозится принятие целого ряда важных решений. Проведя техническое переоснащение можно сделать работу Верховной Рады намного эффективнее, когда решения будут приниматься своевременно. 

Александр Корниенко говорит, что переоснащение в Раде можно будет провести только тогда, когда нардепы уйдут на каникулы, потому как ни одна из компаний, которая занимается выполнением подобных работ, не гарантирует, что вложится в 40 дней. К тому же, как того требует украинское законодательство, сначала должен пройти тендер, после чего работу могут быть начаты.

По словам Корниенко, среди новаций, которые могут быть введены – нардепа разрешат работать с документами дистанционно, также парламентарии смогут изучать те или иные решения, которые будут выноситься на голосование. Есть вариант, что могут позаботиться и об удобстве народных избранников, заменив кресла в парламенте, на неудобство которых негласно жалуются нардепы. 

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Источник: https://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/218975.html?fbclid=IwAR344PYDx2MEiRcDnh6QyAJyZSWYRQj3agcr6hAWF0M1AixHjjZ0VJKqYvY
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Слава

сегодня, 14:58

Наканєц-та ані смохут начать ізучать вапроси! На мєстє, а нє у тещи на арєндованой хазє. І да, крєсла далжни бить іс слановай касті, мягкіє, жєлатєльно парниє. Столи с авалом для жівата. І барниє стойкі, как бєс ніх.

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