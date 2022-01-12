Рада выплатила депутатам 37 млн ​​гривен компенсации за аренду жилья в 2021 году

Депутаты Верховной Рады получили компенсацию стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера из государственного бюджета за 2021 год на общую сумму 37 млн. гривен. Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Рада (фото из открытых источников)

За январь-февраль 2021 года общая сумма компенсированным депутатам расходов на аренду жилья составила 3,024 млн гривен (компенсация выплачена 146 депутатам). В марте сумма компенсации стоимости аренды жилья составляла 2,928 млн гривен (151 депутат), в апреле – 3,014 млн гривен (147 депутатов), в мае – 2,937 млн ​​гривен (144 депутат). В июне нардепам было выплачено 3,156 млн. гривен компенсации (143 депутатам), в июле – 2,998 млн. гривен (147 депутатам), в августе – 3,008 млн. гривен (138 депутатам). В сентябре сумма компенсированных за аренду жилья расходов составила 3,029 млн гривен (137 депутатов), в октябре – 3,122 млн гривен (139 депутатов), в ноябре – 3,054 млн гривен (143 депутата), в декабре – 6,884 млн гривен (161 депутат). Аппарат Верховной Рады сообщает, что максимальная сумма компенсации депутату парламента за аренду жилья в сутки составляет 650 гривен.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №6506-1, которым предусматривается установить заработную плату работникам полиции по аналогии с НАБУ, ДБР и ГПУ. Законопроект опубликован на сайте Верховной Рады. Его авторы отметили, что сегодня в Законе Украины "О Национальной полиции" не содержится минимальных гарантий денежного обеспечения полиции, что приводит к неудовлетворительному уровню оплаты труда работников полиции и оттоку профессиональных кадров.

"Проектом закона предлагается внести изменения в статью 94 закона Украины "О Национальной полиции" и установить, что денежное обеспечение полицейских должно обеспечивать достаточные материальные условия для надлежащего выполнения ими служебных обязанностей с учетом характера, интенсивности и опасности работы, обеспечивать отбор в полицию квалифицированных" кадров, стимулировать достижение высоких результатов в служебной деятельности, компенсировать физические и интеллектуальные затраты работников полиции", – говорится в документе.

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