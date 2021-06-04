Финансовая индульгенция: нардеп объяснил принцип работы нулевой декларации

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Вечканова Елена
Несколько последних
дней народные депутаты вносят дополнительные изменения в налоговую систему
Украины. Это и введение "цифровых налогов", которыми обложат IT-гигантов, работающих в стране, и законодательное
разрешение на подачу так называемых нулевых деклараций. Парламентская
корреспондентка портала "Комментарии" Мария Гергелюк узнавала, чем так важен
пакет законов, делающих возможной налоговую амнистию.
Ярослав Железняк рассказал о нулевой декларации. Фото из открытых источников
Своими
соображениями и оценками имеющихся на рассмотрении документов поделился депутат
от политсилы "Голос" Ярослав Железняк. Политик весьма доступно объяснил, как
будет работать нулевая декларация. К слову, если у человека нет
незадекларированных доходов, с которых не уплачивались налоги, то и подавать
никаких дополнительных документов не придется.
Объяснил политик,
и сколько придется заплатить, если воспользоваться нулевой декларацией.
По словам
Ярослава Железняка, подача нулевой декларацией при наличии "скрытых" доходов не
является обязательной. Депутат отмечает, такая инициатива — сугубо добровольна,
ведь является дополнительной опцией, которой можно воспользоваться при желании.
Ярослав Железняк
напомнил, что в мире есть много позитивных примеров действия такой налоговой
амнистии. Например, в Индонезии с помощью нулевых деклараций удалось привлечь в
госюбюджет около 300 млрд капитала. А в Грузии, к примеру, такая инициатива нашла
не слишком большой отклик у населения.
Украине, по
мнению народного избранника, в начале следует рассчитывать на что-то схожее с
грузинским сценарием. Особого приплыва денег в казну депутат не ожидает. При
этом все равно называет нулевое декларирование правильной инициативой, некой "индульгенцией
для финансовых грехов", ведь у людей должна быть подобная возможность.
Если Рада до
конца поддержит все необходимое, то механизм начнет работу уже в сентябре этого
года. Как объяснил Железняк, это связано с запуском новой госструктуры — Бюро
экономической безопасности.
Ранее "Комментарии"
сообщали, как в Украине могут измениться размеры налогов после очередного этапа пенсионной реформы. Больше подробностей — в нашем материале.
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Харя Кришны
сегодня, 12:38
А если я отдам ДЫРжаве все налоги, все накопления и банковские счета - мне скажут спасибо? Я просто так спрашиваю :)