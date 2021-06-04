Финансовая индульгенция: нардеп объяснил принцип работы нулевой декларации

Несколько последних дней народные депутаты вносят дополнительные изменения в налоговую систему Украины. Это и введение "цифровых налогов", которыми обложат IT-гигантов, работающих в стране, и законодательное разрешение на подачу так называемых нулевых деклараций. Парламентская корреспондентка портала "Комментарии" Мария Гергелюк узнавала, чем так важен пакет законов, делающих возможной налоговую амнистию.



Ярослав Железняк рассказал о нулевой декларации. Фото из открытых источников

Своими соображениями и оценками имеющихся на рассмотрении документов поделился депутат от политсилы "Голос" Ярослав Железняк. Политик весьма доступно объяснил, как будет работать нулевая декларация. К слову, если у человека нет незадекларированных доходов, с которых не уплачивались налоги, то и подавать никаких дополнительных документов не придется.

"Но если у вас внезапно есть какой-нибудь незадекларированный миллион, то вы имеете выбор, — говорит Ярослав Железняк. — Или жить как господин Канарейка из известного произведения "Золотой теленок", или все же воспользоваться нулевой декларацией. Что это? Вы приходите к государству и говорите: "Уважаемое государство, я действительно обманывал, действительно не задекларировал. Вот моя декларация, вот мои 5% от этой суммы, это мои налоги. Я заплатил, можно я теперь буду легально, официально, через банковские счета пользоваться этими деньгами?" Фактически вы заплатите налоги, которые должные были отдать еще раньше".

Объяснил политик, и сколько придется заплатить, если воспользоваться нулевой декларацией.

"Если деньги находятся в Украине — это 5% от суммы. Если за границей, то вам придется завести их за 9%. Если же вы переведете их в украинские облигации, что поможет госбюджету, там вообще лишь 2,5%. Кстати, выплаты можно расстрочить на три года", — растолковал нардеп.

По словам Ярослава Железняка, подача нулевой декларацией при наличии "скрытых" доходов не является обязательной. Депутат отмечает, такая инициатива — сугубо добровольна, ведь является дополнительной опцией, которой можно воспользоваться при желании.

"Есть ли риски? Мы запретили [подачу декларации для] представителей страны-агрессора, людей со списка санкций СНБО, всех, кто замечен в финансировании терроризма, также запретили [для] чиновников и лиц, совершивших криминальное преступление. Это значит, что если вы заработали деньги, продавая наркотики, то такие деньги задекларировать вы не сможете. Здесь не будет Колумбии", — также добавил политик.

Ярослав Железняк напомнил, что в мире есть много позитивных примеров действия такой налоговой амнистии. Например, в Индонезии с помощью нулевых деклараций удалось привлечь в госюбюджет около 300 млрд капитала. А в Грузии, к примеру, такая инициатива нашла не слишком большой отклик у населения.

Украине, по мнению народного избранника, в начале следует рассчитывать на что-то схожее с грузинским сценарием. Особого приплыва денег в казну депутат не ожидает. При этом все равно называет нулевое декларирование правильной инициативой, некой "индульгенцией для финансовых грехов", ведь у людей должна быть подобная возможность.

Если Рада до конца поддержит все необходимое, то механизм начнет работу уже в сентябре этого года. Как объяснил Железняк, это связано с запуском новой госструктуры — Бюро экономической безопасности.

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