Пенсионная реформа: что будет с налогами украинцев

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Наталья Некрасова
После внедрения второго уровня пенсионной системы в Украине граждане и бизнес получат дополнительные сбережения без дополнительных налогов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Украинская гривна. Фото: ua.news
Пенсионная реформа предусматривает снижение налогов, которые сейчас платят украинцы в бюджет, отметил глава правительства.
Для внедрения реформы в правительстве создали рабочую группу. Она будет заниматься вопросами обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развитием негосударственного пенсионного обеспечения, добавил премьер.
При этом пенсионная реформа вызывает недовольство у многих народных депутатов Украины. На Согласительном совете Верховной Рады законопроект о частных пенсионных фондах назвали коррумпированным, а накануне его отклонили на профильном парламентском комитете. Нардепы считают, что документ нужно доработать.
В доработанном документе установлено, что работодатели будут платить за счет налога с доходов физических лиц 2% от размера зарплаты работников и за работника за счет единого социального взноса — 2% от зарплаты (дохода).
Свои замечания по законопроекту высказали в Министерстве социальной политики:
В Минсоцполитики также подчеркнули, что основные принципы работы банков и страховых компаний в системе общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения должны быть урегулированы на уровне закона, а не подзаконными нормативными актами.
Законопроект №2683 о пенсионной реформе зарегистрировали в конце декабря 2019 года. Его несколько раз рассматривал профильный комитет парламента. Авторы законопроекта — народные депутаты от партии "Слуга народа" Галина Третьякова, Вадим Струневич, Сергей Гривко и Павел Халимон.
Напомним, деньгами накопительной пенсионной системы правительство Украины планирует наполнять фондовый рынок, который в стране до сих пор не работает. По замыслу Кабмина, деньги работающих украинцев частные компании смогут инвестировать, пока человек не выйдет пенсию и не пожелает забрать накопленное.
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