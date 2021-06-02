Пенсионная реформа: что будет с налогами украинцев

После внедрения второго уровня пенсионной системы в Украине граждане и бизнес получат дополнительные сбережения без дополнительных налогов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



Украинская гривна. Фото: ua.news

Пенсионная реформа предусматривает снижение налогов, которые сейчас платят украинцы в бюджет, отметил глава правительства.

"Налоги будут направляться на личные пенсионные счета людей, где будут инвестироваться и приумножаться. Также не будет никаких дополнительных начислений для бизнеса. После выхода на пенсию человек получит свои средства. Это будет хороший дополнительный доход в государственную солидарную пенсию", — заверил Шмыгаль.

Для внедрения реформы в правительстве создали рабочую группу. Она будет заниматься вопросами обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развитием негосударственного пенсионного обеспечения, добавил премьер.

При этом пенсионная реформа вызывает недовольство у многих народных депутатов Украины. На Согласительном совете Верховной Рады законопроект о частных пенсионных фондах назвали коррумпированным, а накануне его отклонили на профильном парламентском комитете. Нардепы считают, что документ нужно доработать.

В доработанном документе установлено, что работодатели будут платить за счет налога с доходов физических лиц 2% от размера зарплаты работников и за работника за счет единого социального взноса — 2% от зарплаты (дохода).

"Пенсионный фонд Украины отмечает, что положения законопроектов требуют согласования с принципом правовой определенности, состоящим, как отметил Европейский суд по правам человека, в том, что право должно быть надлежащим образом доступным и предсказуемым по своему действию и сформулированным с должной четкостью", — говорится в обнародованном заключении профильного комитета ВР от 28 мая.

Свои замечания по законопроекту высказали в Министерстве социальной политики:

"Снижение ставок единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц на постоянной основе может привести к разбалансировке солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, а также к противодействию со стороны органов местной власти".

В Минсоцполитики также подчеркнули, что основные принципы работы банков и страховых компаний в системе общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения должны быть урегулированы на уровне закона, а не подзаконными нормативными актами.



Законопроект №2683 о пенсионной реформе зарегистрировали в конце декабря 2019 года. Его несколько раз рассматривал профильный комитет парламента. Авторы законопроекта — народные депутаты от партии "Слуга народа" Галина Третьякова, Вадим Струневич, Сергей Гривко и Павел Халимон.

Напомним, деньгами накопительной пенсионной системы правительство Украины планирует наполнять фондовый рынок, который в стране до сих пор не работает. По замыслу Кабмина, деньги работающих украинцев частные компании смогут инвестировать, пока человек не выйдет пенсию и не пожелает забрать накопленное.

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