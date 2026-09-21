Этот скандал дорого обойдется нардепам: эксперт ошеломил, кто действительно руководит Радой

Закрытая дверь в парламенте, когда должен был состояться час вопросов к правительству, вызвал возмущение не только у нардепов, но и рядовых украинцев.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович, отвечая на вопросы украинцев, рассказал о своем впечатлении от фактически сорванного пленарного дня Верховной Рады. Следует напомнить, что часть нардепов, министров, а также президент Украины Владимир Зеленский и другие чиновники поехали на "Карпатский саммит".

Эксперт отметил, что действительно нужно задать вопрос руководству парламента, ведь нардепов даже не предупредили. По его словам, ситуация выглядит очень плохо, и можно было провести в парламенте встречу с теми министрами, которые не поехали на саммит. А такие, отметил Рейтерович, тоже были и готовы были общаться с парламентариями.

"Мы ищем сейчас какой-то парламентаризм, там где его давно уже не существует. И решение, к большому сожалению, руководство парламента принимает по звонку из Офиса президента. А оттуда позвонили вечером и сказали: "Мы все едем втихую в Карпаты и давайте закрывайте..., а мы будем заниматься другими. Так оно выглядит”, – предположил эксперт.

Рейрерович отметил, что ситуацию с закрытой Радой должен объяснить Стефанчук.

Эксперт отметил, что определенное количество нардепов считают, что им все "сойдет с рук", что никто не сможет привлечь их к ответственности. Однако, по убеждению Рейтеровича, закончится для парламентариев это плохо – по крайней мере, политически.

По его мнению, под общественным давлением Верховная Рада, вероятно, вернется на неделях к работе. Ведь уровень доверия в последующих опросах будет отрицательным.

"И, очевидно, что военные все больше и больше будут задавать вопросы. К тому же, до сих пор решен вопрос финансирования наших военных. Даже молчу сейчас о каких-то увеличениях заработных плат и так далее", — отметил эксперт.

Он также привел заявление нардепа Вениславского, что мотивационных контрактов для военных не будет, ведь чиновники Минобороны давали обещания, которые не подкрепляются финансовыми возможностями государства. Эксперт отметил, что намек на экс-министра Федорова. Хотя, заметил Рейтерович, тогда этот вопрос Федоров согласовал с Офисом президента. А сейчас, объяснил эксперт, военным фактически говорят, что будете работать и воевать за те деньги, которые мы вам платили раньше.

"Это абсолютно позорная история. Мне кажется, что за такое надо, ну, прям по морде бить. Политически, конечно, но я боюсь, что депутаты так доиграются, что это будет и в реальности происходить", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как решение власти, по словам нардепа Гончаренко, повлияет на систему управления.



