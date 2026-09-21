Цей скандал дорого обійдеться нардепам: експерт приголомшив, хто насправді керує Радою

Зачинені двері у парламенті, коли мала б відбутися година запитань до уряду, викликала обурення не тільки в нардепів, а й пересічних українців.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович, відповідаючи на питання українців розповів, про своє враження від фактично зірваного пленарного дня Верховної Ради. Варто нагадати, що частина нардепів, міністрів, а також президент України Володимир Зеленський та інші посадовців поїхали на “Карпатський саміт”.

Експерт зазначив, що дійсно потрібно поставити питання керівництву парламенту, адже нардепів навіть не попередили. За його словами, ситуація виглядає вкрай погано, і можна було провести у парламенті зустріч із тими міністрами, які не поїхали на саміт. А такі, зазначив Рейтерович, також були і готові були спілкуватися з парламентарями.

“Ми шукаємо зараз якийсь парламентаризм, там де його давно вже не існує. І рішення, на превеликий жаль, керівництво парламенту приймає по дзвінку з Офісу президента. А звідти подзвонили ввечері і сказали: "Ми всі їдемо тишком-нишком в Карпати і давайте закривайте, а ми будемо займатися іншими питаннями. Отак воно виглядає”, — припустив експерт.

Рейрерович зазначив, що ситуацію із закритою Радою має пояснити Стефанчук.

Експерт зазначив, що певна кількість нардепів вважають, що їм усе “зійде з рук”, що ніхто не зможе притягнути їх до відповідальності. Однак, на переконання Рейтеровича, закінчиться для парламентарів це погано — принаймні політично.

На його думку, під суспільним тиском Верховна Рада, можливо, повернеться на тижнях до роботи. Адже рівень довіри у наступних опитуваннях буде мінусовим.

“І, очевидно, що військові все більше і більше будуть задавати питань. До того ж, досі вирішене питання фінансування наших військових. Навіть мовчу зараз про якісь там збільшення заробітних плат і так далі”, — зауважив експерт.

Він також навів заяву нардепа Веніславського, що мотиваційних контрактів для військових не буде, адже експосадовці Міноборони давали обіцянки, які не підкріплюються фінансовими можливостями держави. Експерт зауважив, що натяк на ексміністра Федорова. Хоча, зауважив Рейтерович, тоді це питання Федоров узгоджував з Офісом президента. А зараз, пояснив експерт, військовим фактично кажуть, що будете працювати і воювати за ті гроші, які ми вам платили раніше.

“Це абсолютно ганебна історія. Мені здається, що за таке треба, ну, прям по пиці бити. Політично, звісно, але я боюся, що депутати так дограються, що це буде і в реальності відбуватися”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як рішення влади, за словами нардепа Гончаренка, вплине на систему управління.



