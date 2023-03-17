Еще один нардеп хочет сложить мандат – в этот раз не от ОПЗЖ

Нардеп от фракции "Европейская Солидарность" генерал-лейтенант Михаил Забродский написал заявление о сложении мандата по собственному желанию. Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствует проект постановления №9114, обнародованный на сайте парламента.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Сам Михаил Забродский пока никак не прокомментировал свое решение. При этом представителии "Европейской Солидарности" в комментарии ряду СМИ действительно подтвердили, что их коллега принял решение отказаться от выполнения своих депутатских полномочий. При этом в партии пятого президента не называют причины этого решения. По словам источников в партии, вскоре Забродский сам объяснит и прокомментирует этот вопрос.

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Парламентский комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы ВРУ уже рассмотрел заявление нардепа и порекомендовал Раде принять его.

Стоит отметить, что Михаил Забродский на выборах был четвертым номером в списке партии Петра Порошенко и занимает должность первого замглавы комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке. С первых дней Забродский активно включился в помощь ВСУ, в частности он активно помогает Генштабу ВСУ и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному в планировании операций.

Отметим, ранее "Комментарии" сообщали – в Верховную Раду поступили заявления на сложение мандатов еще от двух нардепов.

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