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В Раду поступили заявления на сложение мандатов еще от двух нардепов

У Королевской причина сложения мандата - состояние здоровья и семейные обстоятельства. У Солода - просто семейные обстоятельства

сегодня, 12:24
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Автор:

Кравцев Сергей

Заявления на сложение мандатов народных депутатов Натальи Королевской и ее мужа Юрия Солода поступили в Верховную Раду. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Facebook-страницу главы Верховной рады Руслана Стефанчука.

В Раду поступили заявления на сложение мандатов еще от двух нардепов

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

"Заявления на сложение полномочий народного депутата Украины в Верховную раду Украины поступили. Официально. Соответственно и лишение мандатов произойдет законным способом, согласно Конституции Украины", — написал Стефанчук.


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Королевская в своем заявлении объяснила свое решение тем, что вынуждена отказаться от мандата из-за состояния здоровья и семейных обстоятельств. Солод указал как причину только "семейные обстоятельства".

При этом журналист-расследователь Михаил Ткач не так давно опубликовал видео, на котором показал, что Наталья Королевская и ее семья находятся в Дубае и, по всей видимости, обратно в Украину не спешат.

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Также издание "Комментарии" сообщало — не все договоренности, достигнутые во время "Рамштайна-9", прошедшего 14 февраля, можно озвучивать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего обращения. Он также подчеркнул, что 54 страны-партнера приняли участие в "Рамштайне-9", а главные выводы – больше оружия, больше обучения для наших военных, больше поддержки. По словам президента, скорость принятия решений – важна, ибо она спасает жизни (а ситуация на Донбассе остается крайне сложной) и возвращает безопасность в Европу. Какие ожидания от битвы на всех фронтах (включая военные и дипломатические) во второй половине февраля? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid02cHokURvXT62NJ37bvtvmZHqb8DNx2eTgqoWLSLmFe3ArhCR7qxZiS13s78Uv79zPl
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