Еще минус 1: нардеп от "ОПЗЖ" написал заявление о сложении полномочий

Избранный в Верховную Раду от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!" наржеп Игорь Абрамович написал заявление о сложении полномочий. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Игорь Абрамович. Фото: УНИАН

Глава "слуг народа" в паралмента назвал сложение мандата Игопем Абрамовичем символичным шагом, который должен стать примером для остальных его коллег по запрещенной "ОПЗЖ". Арахамия отметил, именно из поступка Абрмовича, который в первый день полномасштабного вторжения российских войск в Украину написал заявление о выходе из фракции "ОПЗЖ", начался развал пророссийской партии. Спустя некоторое время фракция перестала существовать.

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"Поэтому надеюсь, что сегодняшнее его решение о сложении депутатских полномочий также станет примером для подражания другими депутатами от запрещенной ОПЗЖ", — написал Арахамия.

Давид Арахамия уточнил, что созданная Абрамовичем депутатская группа "Восстановление Украины" "последовательно поддерживает все важные для будущего страны и отпора агрессора законодательные решения" и "в самые тяжелые месяцы войны лишь укрепила стойкость парламента перед внешним агрессором".

По информации народного депутата Ярослава Железняка, после сложения Абрамовичем мандата в парламенте остается 406 народных избранников.

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