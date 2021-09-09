Эксперт: отныне «слугам» придется объяснять, что «мы идем в НАТО, которого нам не видать, как собственных ушей»

Вчера весьма прогнозируемо состоялось провальное голосование за обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО. Но важен даже не столько итог самого голосования, сколько неопределенность нардепов президентской "Слуги народа" относительно перспектив членства в НАТО. Как передает издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог Валерий Клочок.

Голосование в Раде Фото: Фейсбук Валерия Клочка

По его словам, участники заговора, которые и инициировали голосование этого Постановления, решили не "палиться" и просто вытащили карточки для голосования или просто не голосовали вовсе, когда рассматривался этот вопрос, понимая его бесперспективность. В итоге за Постановление проголосовало лишь 24 нардепа, 1 – против, 163 – воздержались и 26 – не голосовали. А всего в сессионном зале на момент голосования присутствовали лишь 214 нардепов.

"В целом это мощный политический удар под дых тем "слугам народа", которые не определились. Отныне им и Офису президента придется объяснять, что "мы идем в НАТО, которого нам не видать, как собственных ушей", — написал политолог.

Валерий Клочок отмечает, отныне все заявления о том, что "мы о НАТО, а не об особом статусе вне НАТО" будут лопаться, как мыльный пузырь. Политолог подчеркнул, теперь уже точно можно сказать, что осень становится горячей уже на старте политического сезона.

Читайте также на "Комментариях" — Посол Украины в США Оксана Маркарова одной из первых призвала народных депутатов не наделать ошибок и не принимать Постановление о том, чтобы получить статус основного союзника вне НАТО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!