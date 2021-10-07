Экс-спикер объяснил почему не поддерживает пропрезидентскую партию

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Козлова Альбіна
Депутаты Верховной Рады проголосовали за отставку Дмитрия Разумкова. Бывший спикер парламента дал пресс-брифинг и ответил на вопросы корреспондентов. Дмитрий Александрович рассказал, почему решил занять такую отстраненную позицию от партии "Слуга народу", в которую ранее входил и возглавлял ее, сообщает корреспондент портала "Комментарии".
Дмитрий Разумков рассказал о своих ценностях , фото из открытых источников
Также политик объяснил, что не гонится за пиаром для начала политической карьеры и не стремится стать кому-то конкурентом.
Также он добавил, что украинский народ такого не допустит.
Кроме того, во время заседания Верховной Рады, перед голосованием, Дмитрий Разумков выступил с речью. Член президиума парламента подчеркнул, что его отчет за два года направлен всем народным депутатам, поэтому останавливаться на нем не целесообразно. Политик призвал коллег послушать его, а затем сделать свой выбор.
Как сообщал портал "Комментарии", Разумков высказался о своих президентских амбициях и намекнул, что не исключает такой идеи.
Также мы писали, что экс-спикер парламента допустил, что "слуги народа" могут попробовать лишить его мандата, потому что сегодня далеко не все в государстве происходит по закону. Дмитрий Разумков отметил, этот этап в жизни он рассматривает как новый вызов для себя, какой он сумеет пройти.
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