Экс-спикер объяснил почему не поддерживает пропрезидентскую партию

Депутаты Верховной Рады проголосовали за отставку Дмитрия Разумкова. Бывший спикер парламента дал пресс-брифинг и ответил на вопросы корреспондентов. Дмитрий Александрович рассказал, почему решил занять такую отстраненную позицию от партии "Слуга народу", в которую ранее входил и возглавлял ее, сообщает корреспондент портала "Комментарии".



Дмитрий Разумков рассказал о своих ценностях , фото из открытых источников

Также политик объяснил, что не гонится за пиаром для начала политической карьеры и не стремится стать кому-то конкурентом.

"Здесь нет просчета, здесь есть внутреннее чувство, что ты должен делать. Команда — это принципы и ценности, с которым ты идешь к власти. Если люди объединяются вокруг власти, денег — это тоже команда, но мне с ней не по пути. Я делал то, что должен. Я живу по принципу "Делай, что должен и будет то, что будет". А должен ты делать то, что записано в законах. Некоторым хочется, чтобы законы работали для других, а не для них ", — отметил депутат.

Также он добавил, что украинский народ такого не допустит.

Кроме того, во время заседания Верховной Рады, перед голосованием, Дмитрий Разумков выступил с речью. Член президиума парламента подчеркнул, что его отчет за два года направлен всем народным депутатам, поэтому останавливаться на нем не целесообразно. Политик призвал коллег послушать его, а затем сделать свой выбор.

Как сообщал портал "Комментарии", Разумков высказался о своих президентских амбициях и намекнул, что не исключает такой идеи.

Также мы писали, что экс-спикер парламента допустил, что "слуги народа" могут попробовать лишить его мандата, потому что сегодня далеко не все в государстве происходит по закону. Дмитрий Разумков отметил, этот этап в жизни он рассматривает как новый вызов для себя, какой он сумеет пройти.

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