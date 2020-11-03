Е-декларирование: профильный комитет рекомендовал Раде поддержать законопроект Разумкова

Законопроект о возобновлении электронного декларирования в изначальном виде получил поддержку у профильного комитета. Соответствующее решение члены Комитета по вопросам антикоррупционной политики поддержали во время заседания сегодня, во вторник, 3 ноября.

Автором проекта закона стал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Законопроект получил поддержку большого количества народных избранников из разных фракций и групп.

В ходе рассмотрения акта члены комитета признали документ таким, который соответствует ЗУ "О борьбе с коррупцией" и другому законодательству.

После голосования членов комитета, было вынесено решение о включении законопроекта на рассмотрение в повестку дня, а также о том, чтобы принять его за основу и в целом.





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что стало известно, что в Конституционном суде сейчас активно обсуждается об вопрос об условиях ухода в отставку "по собственному желанию" судей КСУ. Часть судей готова уйти в отставку, если им будут даны гарантии о том, что они не будут подвержены политическому и уголовному преследованию. Но есть такие, которые отказываются обсуждать вопрос отставки категорически. Они уверены, что закон на стороне служителей Фемиды, а гарантии со стороны представителей Президента ничего не означают — как только судьи лишатся иммунитета, гонений им не избежать.





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