Е-декларирование: профильный комитет рекомендовал Раде поддержать законопроект Разумкова

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Дмитрий Симоненко
Законопроект
о возобновлении электронного декларирования в изначальном виде получил
поддержку у профильного комитета. Соответствующее решение члены Комитета по вопросам
антикоррупционной политики поддержали во время заседания сегодня, во вторник, 3
ноября.
Автором проекта
закона стал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Законопроект получил
поддержку большого количества народных избранников из разных фракций и групп.
В ходе рассмотрения
акта члены комитета признали документ таким, который соответствует ЗУ "О борьбе
с коррупцией" и другому законодательству.
После голосования членов комитета, было вынесено решение о включении законопроекта на рассмотрение в повестку дня, а также о том, чтобы принять его за основу и в целом.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что стало известно, что в Конституционном суде сейчас активно обсуждается об вопрос об условиях ухода в отставку "по собственному желанию" судей КСУ. Часть судей готова уйти в отставку, если им будут даны гарантии о том, что они не будут подвержены политическому и уголовному преследованию. Но есть такие, которые отказываются обсуждать вопрос отставки категорически. Они уверены, что закон на стороне служителей Фемиды, а гарантии со стороны представителей Президента ничего не означают — как только судьи лишатся иммунитета, гонений им не избежать.
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