Движение Честно определило самого говорящего нардепа

Нардеп от "ОПЗЖ", глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич оказался на первом месте по времени выступлений в Верховной Раде IX созыва. Его выступления длились в общей сложности почти 16 часов. Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствуют данные движения Честно.

Верховная Рада Фото: УНИАН

Нестор Шуфрич со старта стал одним из самых активных под куполом парламента. Только на первом пленарном заседании у представителя "ОПЗЖ" было 10 выступлений. При том, что "ОПЗЖ" не участвовала в формировании правительства, а именно этот вопрос обсуждался на первом пленарном заседании.

Посостязаться с Шуфричем во времени выступления в Раде могут разве что спикер парламента Разумков и вице-спикер Стефанчук, что вполне обоснованно, ведь им приходится много говорить во время заседаний. Также среди главных ораторов Рады второй вице-спикер Кондратюк.

Активисты отмечают, что в отличии от Шуфрича другие его коллеги по фракции не сильно преуспели в ораторском искусстве. К примеру, Сергей и Юлия Левочкины, Тарас Козак, Вадим Столар и другие представители "ОПЗЖ" вообще не брали слово. Исключение составляют разве что Виктор Медведчук, Юрий Бойко и сам Нестор Шуфрич.

Аналитики движения Честно добавляют, больше всего "неговорящих" нардепов в "ОПЗЖ", "Слуге народа" и среди внефракционных. В то же время по максимуму воспользовались возможностью выступить и обратиться к избирателям, а также к коллегам по парламенту представители "Европейской Солидарности", "Голоса" и "Батькивщины". В этих фракциях практически все нардепы имели выступления и пользовались своим правом.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский продолжает лидировать по уровню поддержки в 17 областях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!