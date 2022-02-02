Драка в Одесском городском совете: нардепа привлекают к уголовной ответственности

Одесская прокуратура открыла уголовное производство по факту потасовки, которая произошла 25 января во время проведения заседания земельной комиссии в Одесском городском совете. Об этом сообщает "Думская".

Артем Дмитрук (фото из открытых источников)

Прокуроры определили предварительную квалификацию того, что там произошло по ч. 3 ст. 296 УК Украины. Это – хулиганство, совершенное группой лиц и связанное с сопротивлением представителю власти или представителю общественности, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или другим гражданам, которые прекращали хулиганские действия.

Информаторы издания в Одесском надзорном учреждении сообщили, что сейчас прокуроры решают вопрос об объявлении подозрения нардепу Артему Дмитруку, который якобы выступал инициатором и активным участником депутатского конфликта по размахиванию кулаками.

В результате этого ЧП в Одесском городском совете, где подрались депутат и принимавшие участие в заседании земельной комиссии, десять присутствующих пострадало, среди них и 80-летний одесский ученый. По информации одесской полиции – трое. У двух пострадавших тяжелые повреждения, в частности, переломы челюсти и черепно-мозговые травмы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в "Слуге народа" решили исключить из фракции Артема Дмитрука. На очередном заседании президентской фракции принято ряд кадровых решений. Слуги народа приняли решение начать процедуру исключения из рядов партии нардепа Артема Дмитрука. Кроме того, фракция решила исключить нардепа из профильного комитета Верховной Рады Украины — из Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

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