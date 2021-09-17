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Депутаты померяются мускулами: в Раде прогнозируют стычки во время голосования законопроекта об олигархах

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк прогнозирует "физическое противостояние" во время рассмотрения законопроекта об олигархах в сессионном зале Верховной Рады

сегодня, 16:10
Автор:

Кравцев Сергей

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк не исключает "физическое противостояние" во время рассмотрения законопроекта об олигархах в сессионном зале Верховной Рады. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение парламентарий высказал во время общения с представителями масс-медиа, пишет "УНИАН".

Депутаты померяются мускулами: в Раде прогнозируют стычки во время голосования законопроекта об олигархах

Драка в Верховной Раде Фото: УНИАН

Ярослав Железняк отмечает, что из-за спецпроцедуры рассмотрения законопроекта в сессионном зале может быть очень неспокойно. Прогнозируемо можно сказать, что не всем нардепам понравится, что их лишат возможности поднимать свои правки к данному законопроекту. Поэтому кто-то захочет силой доказывать свою правоту. 

Нардеп отметил, еще нет подтвержденной информации, но, исходя из тех инсайдов, которые "гуляют" в кулуарах парламента можно прийти к выводу, что именно под рассмотрение этого законопроекта может быть созвано внеочередное заседание Рады. Ярослав Железняк отметил, к самому тексту законопроекта очень много юридических вопросов.

На уточняющий вопрос, можно ли спрогнозировать, что для того, чтобы не дать рассмотреть законопроект, президиум Верховной Рады будет заблокирована нардеп отметил, что все станет ясно в день рассмотрения.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, как на НСК "Олимпийский" обменялся шутками о законе об олигархах с бизнесменом Игорем Коломойским.

Также ранее издание "Комментарии" писало о том, что "антиолигархический" закон в Украине не нужен, так как у нас есть Антимонопольный комитет. Своим мнением поделился политический эксперт Дмитрий Воронков.


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Источник: https://www.unian.net/politics/v-rade-prognoziruyut-draki-vo-vremya-rassmotreniya-zakonoproekta-ob-oligarhah-novosti-ukraina-11548702.html
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