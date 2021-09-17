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Арахамия рассказал, о чем шутил с Коломойским, встретившись на НСК "Олимпийский"

Арахамия говорит, что на футбольном матче с бизнесменом Игорем Коломойским "обменялся шутками"

сегодня, 14:45
Автор:

Кравцев Сергей

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и олигарх Игорь Коломойский выбрали не лучшее место для переговоров, посетив матч "Динамо" и "Бенфика" и попав в объективы телекамер как раз во время общения. После расспросов журналистов лидеру "Слуги народа" пришлось приоткрыть подробности своих разговоров. Он заявил, что перекинулся с олигархом лишь несколькими шутками, потому как не находился в ВИП-зоне. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Арахамия рассказал, о чем шутил с Коломойским, встретившись на НСК "Олимпийский"

Давид Арахамия и Игорь Коломойский Фото: Фейсбук Михаила Ткача

По словам нардепа, он был на той игре в компании супруги, сына и друга, и не планировал встречаться там с Игорем Коломойским. Арахамия уверяет, что даже не подозревал, что на игре будут олигархи и политики. Сидел он в секторе рядом с ВИП-зоной, где и оказался Игорь Коломойский. 

"Он (Коломойский –ред.) сказал: "Сейчас я к тебе подойду — и тебе нужно будет декларироваться", а я ему говорю: "Не спешите, ещё пару недель есть — можно не декларироваться", – вспоминает Арахамия.

Нардеп добавляет, он действительно имел билет в ВИП-ложу, но не сидел там, а расположился в соседнем секторе. По словам Давида Арахамии, это его принципиальная позиция – смотреть матчи среди простых людей в секторе, где нет "випов". Так произошло и в этот раз. Арахамия уверяет, что Коломойский первым его увидел и первым инициировал разговор, в итоге обменялись несколькими шутками, в частности, о законе об олигархах.

Отметим, первыми в сеть выложил фото, на которых видно, как Арахамия общается с Коломойским журналист-расследователь Михаил Ткач.

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Источник: https://interfax.com.ua/news/political/768458.html
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