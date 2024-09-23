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Депутата-беглеца хотят отозвать с должности члена комитета по вопросам антикоррупционной политики

Об этом в Раде заговорили только после его вероятного бегства за границу

23 сентября 2024, 13:24
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Недилько Ксения

В Раде зарегистрировали проект постановления об отзыве народного депутата от партии "Слуга народа" Андрея Одарченко. Об этом сообщил другой нардеп Алексей Гончаренко, передает портал "Комментарии".

Депутата-беглеца хотят отозвать с должности члена комитета по вопросам антикоррупционной политики

Андрей Одарченко. Фото из открытых источников

Это произошло только после того, как судья ВАКС Виктор Ногачевский удовлетворил ходатайство прокурора САП и объявил депутата Андрея Одарченко в международный розыск.

"Ну для того чтобы исключить депутата из комитета антикоррупционной политики разоблачения на взятке недостаточно. Надо, чтобы он уже сбежал за границу", – резюмировал Гончаренко.

Депутата-беглеца хотят отозвать с должности члена комитета по вопросам антикоррупционной политики - фото 2

Напомним, что по данным НАБУ, Mercedes депутата на месте, но в квартире живет водитель. Тот объяснил, что со вторника Одарченко дома нет, где он не знает, депутат на связь не выходит. По данным пограничников, Одарченко официально границу не пересекал.

Прокурор САП добавила, что нардеп на записях НАБУ хвастался экс-председателю Агентства восстановления Найему, что "решает все вопросы на таможне, на всех уровнях". Прокурор предполагает, что он использовал эти связи, чтобы уехать.

Защита считает ходатайство о международном розыске преждевременным. Мол, прокурор не подключила оперативную информацию, что Одарченко действительно за границей. Защита добавляет, что семья Одарченко проживает в Закарпатье, поэтому детективы должны проверить нет ли его там.

В последний день Одарченко оставил в машине три своих мобильных телефона и попросил водителя поставить их на зарядку в квартире. Сказал, что в парламент доберется сам и после заседания вернется. Однако не вернулся.

По версии следствия, Одарченко дал взятку в эквиваленте 50 тысяч долларов за содействие в выделении средств на ремонт подконтрольного ему университета. Ранее он вышел под залог в 15 млн. грн. и сдал загранпаспорта. На прошлой неделе его должны были допросить, то есть дело двигалось к финалу.



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