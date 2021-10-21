Депутат похвасталась в Раде сумочкой Gucci: сколько она стоит (ФОТО)

Партийка "Батькивщины" в парламенте Алена Шкрум появилась на парламентском заседании с модной сумкой с известным, среди представительниц политической элиты парламента, брендом Gucci.

Алена Шкрум (фото из открытых источников)

Интересно, что стоит такая модная вещь, без которой не обойтись женщинам в повседневной жизни, немало -2190 долларов или более 57 тысяч гривен. Она удачно дополняет совершенный образ любой деловой леди, ведь эта стеганая сумочка голубой окраски — из коллекции GG Marmont. Сумка имеет очень модную ручку-цепь, что сразу отличает ее уникальность.

Депутат, которая держала в руках недешевую брендовую вещь от модного дома Guccи, была одета в наряд делового стиля — зеленый брючный костюм. Обращал внимание интересный принт. Фигуру депутата подчеркивал зеленый поясок.

Представительница "Батькивщины" Алена Шкрум — известная не только как политик и общественная активистка, но и украинская правозащитница. В парламенте она представляет свою политическую силу в VIII и IX созывах. В 2018 году она вошла в список украинских политиков и предпринимателей, в отношении которых Россия ввела санкции.

Представительница парламента вышла замуж за своего однокурсника Дмитрия Наталуху, с которым училась в Кембридже. Он возглавляет Коминтерновский районную государственную администрацию в Одесской области.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что нардеп в Раде похвастался дорогой покупкой . Народный депутат Украины Александр Ковалев в четверг, 28 января, появился в Верховной Раде с аксессуаром на руке, что не мог остаться без внимания. На нем были часы Rolex, цена которого примерно такая же, как и автомобиль с пробегом. Стоимость данной модели часов достигает 12250 долларов.





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