Демобилизация срочников: как проголосовал парламент

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Кравцев Сергей
Нардепы поддержали за основу и в целом законопроект №11035 о демобилизации военных срочной службы. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Также эту информацию подтвердил у себя в Телеграмм нардеп Ярослав Железняк.
Демобилизация срочников
Стоит отметить, ранее Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект о демобилизацию срочников в Украине.
При этом комитет предлагает учесть предложение относительно сроков, в течение которых срочников не могут призвать.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинский бизнес уже в страхе от нового законопроекта о мобилизации.
Также издание "Комментарии" сообщало – Руслан Стефанчук рассказал, почему скоро принятия законопроекта о мобилизации ждать не стоит.
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