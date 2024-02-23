Демобилизация срочников: как проголосовал парламент

Нардепы поддержали за основу и в целом законопроект №11035 о демобилизации военных срочной службы. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Также эту информацию подтвердил у себя в Телеграмм нардеп Ярослав Железняк.

Демобилизация срочников

Стоит отметить, ранее Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект о демобилизацию срочников в Украине.

"По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины включить законопроекты в повестку дня 11-й сессии Верховной Рады Украины. По результатам рассмотрения законопроекта (№11035) в первом чтении принять его за основу и в целом", — говорится в тексте решение комитета.

При этом комитет предлагает учесть предложение относительно сроков, в течение которых срочников не могут призвать.

"Военнослужащие срочной военной службы, срок военной службы которых закончился во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, увольняются с военной службы в запас. Такие лица не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации в течение двенадцати месяцев со дня увольнения с военной службы в запас, если они не выразили желания продолжать военную службу", — отмечается в тексте.

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