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Цифровизация как инструмент восстановления Украины: Нардепы берутся за реформу

Основой реформы градостроительства станет цифровизация процессов и максимальное устранение «человеческого фактора»

сегодня, 18:39
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Автор:

Моесеенко Валентина

На этой неделе в Верховной Раде планируется голосование законопроекта №5655, который должен открыть путь для практических изменений в сфере градостроительства, сообщает Вице премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин, территорий и инфраструктуры, пишут "Комментарии".

Цифровизация как инструмент восстановления Украины: Нардепы берутся за реформу

"Одна из главных задач созданного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры касается повышения эффективности исполнительной власти в вопросах управления восстановлением. Восстановлением, которое в незначительных объемах происходит сейчас, и масштабным восстановлением, которое начнется после победы", — отмечает чиновник.

Александр Кубраков говорит, что впереди много изменений в сфере градостроительства. Но ключевое, что нужно изменить, это подход к восстановлению. Ведь больше всего вопросов людей — о справедливости и честности будущего восстановления, о предохранителях от коррупции.

Как писали еще в прошлом году "Комментарии", В Верховную Раду внесли законопроекты №5655 и 5656 о введении единой электронной системы для регистрации строительства, что позволит эффективно бороться с коррупцией на строительном рынке, а также с незаконной застройкой. Законодатели уверяли, что благодаря внедрению е-системы на всеукраинском уровне удастся побороть взяточничество, которым до сих пор славилась ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция). Обещают, что нечестных застройщиков станет легче находить и блокировать. "В целом этот закон позволит упростить жизнь строительным компаниям, которые смогут строить быстрее, — отмечает эксперт Максим Пархоменко. — Также ожидается, что застройщики получат меньше коррупционной нагрузки, чем квартиры станут ниже в цене. Но цены на жилье от этого не станут дешевле. Застройщики скорее пойдут на более выгодные скидки, чем прямое снижение цен".




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Источник: http://surl.li/eaiki
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