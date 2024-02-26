Будут работать быстро. В Верховной Раде рассказали, когда рассмотрят законопроект о мобилизации

Как подчеркнула Ирина Фриз, такое большое количество правок в правительственный законопроект о мобилизации свидетельствует о том, что правительство плохо его доработало перед повторным внесением в Верховную Раду.

Ирина Фриз

Народный депутат рассказала, что уже 27 февраля Комитет нацбезопасности, обороны и разведки приступит к подготовке ко второму чтению.

"Как и с предыдущим законопроектом мы настроены на то, чтобы этот законодательный "хлам" от Кабмина привести в соответствие с Конституцией и действующим законодательством и, безусловно, не затягивать это во времени",

— написала в Фейсбуке Фриз и выразила уверенность, что до следующего заседания Верховной Рады комитет справится с этой задачей.

При этом она добавила, что значительная часть правок дублируется. В первую очередь они направлены на защиту прав граждан, вычистку коррупционных норм и, главное – установление справедливых сроков увольнения с военной службы – демобилизации.

Напомним, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец подверг критике правительственный законопроект о мобилизации в части предоставления дополнительных полномочий ТЦК. Дмитрий Лубинец отметил, что направил свои замечания по законопроекту о мобилизации главе комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу. По его словам, описание замечаний заняло 9 листов. Также эти рекомендации представлены через процедуру поправок.

Лубинец подчеркнул, что главным предостережением является то, что правительственный законопроект нарушает Конституцию. По его словам, работники ТЦК военные, а Основной закон четко говорит, что представители армии не могут ограничивать права граждан Украины.