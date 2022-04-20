"Беглые" депутаты: сколько нардепов сейчас незаконно находится за границей

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Карина Ожерельева
Сейчас в парламенте не более трех депутатов, незаконно "убежавших" за границу. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в эфире телемарафона.
Верховная Рада Украины – Reuters
Корниенко сообщил, что на сегодняшний день "за пределами Украины 2-3 покинувших страну депутатов нас не предупредили".
Также Корниенко заявил, что украинские депутаты все же бывают за границей, но законно. Например, 21 апреля делегация Верховной Рады посетит Эстонию, где на заседании парламента будет приниматься решение о признании действий России в Украине геноцидом.
Заместитель председателя ВР также сообщил, что на следующей неделе будет ПАСЕ, и наша "мощная делегация будет туда ехать и отстаивать важные акты, которые сейчас наработаны в рамках Совета Европы по признанию геноцида и по санкциям против России".
Как сообщали ранее "Комментарии", нардепам рекомендуют принять в целом закон о запрете пророссийских партий. Комитет по правовой политике направил рекомендации народным избранникам принять в целом закон о запрете политических партий. Комитет предлагает парламентариям дополнить статью 60 регламента Верховной Рады новой частью.
Также "Комментарии" писали, что стало известно зачем оккупантам псевдореферендума в Херсонской и Запорожской областях. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что кафиры планируют провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.
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