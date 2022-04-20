"Беглые" депутаты: сколько нардепов сейчас незаконно находится за границей

Сейчас в парламенте не более трех депутатов, незаконно "убежавших" за границу. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в эфире телемарафона.

Верховная Рада Украины – Reuters

Корниенко сообщил, что на сегодняшний день "за пределами Украины 2-3 покинувших страну депутатов нас не предупредили".

"Можем считать их такими "беглыми" депутатами", — отметил Корниенко.

Также Корниенко заявил, что украинские депутаты все же бывают за границей, но законно. Например, 21 апреля делегация Верховной Рады посетит Эстонию, где на заседании парламента будет приниматься решение о признании действий России в Украине геноцидом.

Заместитель председателя ВР также сообщил, что на следующей неделе будет ПАСЕ, и наша "мощная делегация будет туда ехать и отстаивать важные акты, которые сейчас наработаны в рамках Совета Европы по признанию геноцида и по санкциям против России".

Как сообщали ранее "Комментарии", нардепам рекомендуют принять в целом закон о запрете пророссийских партий. Комитет по правовой политике направил рекомендации народным избранникам принять в целом закон о запрете политических партий. Комитет предлагает парламентариям дополнить статью 60 регламента Верховной Рады новой частью.

Также "Комментарии" писали, что стало известно зачем оккупантам псевдореферендума в Херсонской и Запорожской областях. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что кафиры планируют провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

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