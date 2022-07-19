Арахамия рассказал, когда могут назначить нового генпрокурора Украины

В парламенте страны могут определиться с будущим претендентом на должность Генерального прокурора примерно через десять дней – когда в следующий раз будут заседать в парламенте.

Давид Арахамия (фото из открытых источников)

Эту информацию во время эфира телемарафона на "1+ 1" озвучил нардеп, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Думаю, что с кандидатом на следующего генпрокурора определимся на следующем заседании, которое состоится 27-29 июля, где-то через 10 дней", – сообщил Арахамия.

Политик также добавил, что в вопросе назначения нового руководителя Службы безопасности Украины – прерогатива остается за президентом.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что какую должность может получить Венедиктова. Экс-генеральная прокурорша Ирина Венедиктова, возможно, будет продолжать собственную карьеру на дипломатической работе. Ирина Венедиктова может оказаться после назначения послом Украины в Швейцарии.

Также "Комментарии" писали о том, что скрывается за увольнение Венедиктовой и Баканова – в чьи руки теперь перешла власть. Верховная Рада 19 июля поддержала увольнение Ирины Венедиктовой с должности Генерального прокурора Украины. Также парламент проголосовал за увольнение Ивана Баканова с должности главы СБУ. Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович думает, что второй важный момент связан с тем, что силовая вертикаль будет очень серьезно переформатирована, причем – в контексте усиления влияния Офиса президента (ОП). Адвокат Иван Либерман считает, что смена глав СБУ и ОГП указывает на то, что фактически установлено – немало представителей спецслужб, органов прокуратуры не отвечали и не соответствуют нормам законодательства.

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