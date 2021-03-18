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Арахамия: Дубинский ведёт себя как брошенная невеста

Глава фракции "СН" связывает последние высказывания со стороны нардепа с тяжёлым периодом в жизни

сегодня, 16:27
Автор:

Елизавета Черных

Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия уверен, что все обвинения со стороны народного депутата Александра Дубинского о якобы причастности Офиса президента к обнародованию разговора Петра Порошенко и Джозефа Байдена являются домыслами. Об этом Арахамия заявил в комментарии "Украинской правде". 

Арахамия: Дубинский ведёт себя как брошенная невеста

Давид Арахамия - фото из открытых источников

Давид Арахамия связывает последние высказывания со стороны Александра Дубинского с тяжёлым периодом в жизни нардепа. Относительно происхождения так называемых "плёнок Деркача" глава фракции "СН" заявил, что это виднее спецслужбам Соединённых Штатов Америки.

"Дубинский ведёт себя как брошенная невеста. Винит всех во всём, оскорбляет, копошится в нижнем белье, вместо того, чтобы посмотреть в зеркало, осознать свои ошибки и определиться, как жить дальше. Что касается "плёнок Деркача", то лучше, чем американские спецслужбы, никто не скажет о причинах и источниках их происхождения. Все остальное — это домыслы "мамкиных расследователей", — сказал Арахамия в комментарии "УП". 

Напомним, что накануне Александра Дубинского исключили из партии "Слуга народа". "Комментарии" спросили у экспертов, что на самом деле происходит и какие у конфликта могут быть последствия. Специалисты считают, что Дубинский нередко позволял себе иметь другое, отличное от центральной линии партии. Это мнение больше почему-то совпадало с мнением и желаниями бизнесмена Коломойского, что также раздражало Банковую. Сейчас наступил тот момент, когда президент озаботился своим падающим рейтингом и начал с помощью СНБО решительную борьбу с "пятой колонной" в Украине.




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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2021/03/18/7287081/
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