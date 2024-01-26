Арахамия анонсировал большой кризис в Раде: сколько депутатов хотят сложить мандаты

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Кравцев Сергей
В разгар большой войны Украина может столкнуться с политическим кризисом из-за народных избранников, которые хотят сложить свои мандаты. На сегодняшний день больше всего таких в провластной фракции "Слуга народа". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет "Левый Берег".
Верховная Рада. Фото: из открытых источников
Глава "слуг народа" пожаловался, что с каждым днем в парламенте все меньше единства.
По его словам, в других фракциях и партиях тоже есть депутаты, которые хотят уйти.
Отметим, в этом же интервью Давид Арахамия выступил с предложением устроить военные учения для всех госслужащих и народных депутатов. По его мнению, такой шаг может помочь мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение.
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