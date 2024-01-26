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Арахамия анонсировал большой кризис в Раде: сколько депутатов хотят сложить мандаты

Глава фракции "Слуга народа" заявил, что в Раде нет единства

сегодня, 14:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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В разгар большой войны Украина может столкнуться с политическим кризисом из-за народных избранников, которые хотят сложить свои мандаты. На сегодняшний день больше всего таких в провластной фракции "Слуга народа". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет "Левый Берег".

Арахамия анонсировал большой кризис в Раде: сколько депутатов хотят сложить мандаты

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Глава "слуг народа" пожаловался, что с каждым днем в парламенте все меньше единства. 

"С парламентом вообще большой кризис приближается, потому что у меня только во фракции 17 есть заявлений на сложение мандата. То есть, у нас уже 401 человек в парламенте, еще одного мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам — будет 400 человек. 226 (минимально необходимое количество для принятия решения) из 400 очень трудно собирать, честно говоря", — заявил нардеп.

По его словам, в других фракциях и партиях тоже есть депутаты, которые хотят уйти. 

"Мы решили для себя, что не будем давать голоса за сложение мандатов, только если медицински есть действительно ситуация, а так больше никаких нет условий, по которым мы будем голосовать за сложение мандатов. Для того, чтобы сохранить парламент легитимным", — пояснил Арахамия.

Отметим, в этом же интервью Давид Арахамия выступил с предложением устроить военные учения для всех госслужащих и народных депутатов. По его мнению, такой шаг может помочь мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение.

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