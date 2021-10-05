Алексей Гончаренко: у «Слуги народа» не хватит голосов за отставку Разумкова

Есть очень большая вероятность, что за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова фракция "Слуга народа" не сможет в одиночку набрать минимально необходимых 226 голосов. Следовательно, без помощи других политических игроков Владимиру Зеленскому не удастся "переломать парламент". Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Дмитрий Разумков Фото: Громадське

По словам нардепа, сегодня все, кто так отчаянно критикует Офис президента, да и самого Владимира Зеленского, имеют возможность не словом, а делом показать свою позицию. Можно не дать президенту "переломать парламент". Гончаренко подчеркнул, нужно так сделать не потому что Дмитрий Разумков хороший, а потому что это неправильно, что президент определяет, кто у нас спикер в парламентско-президентской республике.

Алексей Гончаренко считает, что для этого нужно всего лишь, чтобы группы "За будущее", "Доверие" и другие нардепы не из "Слуги народа" не дали за отставку Разумкова ни одного голоса.

"Если это произойдёт, то я вам говорю, вероятность очень велика, что "слуги" самостоятельно не наберут минимальных 226 голосов. И своим депутатам они говорят, а там есть люди, которых они сейчас ломают, говорят они им следующие – ты не голосуешь, у нас есть ребята с "Доверия" и с "За будущее", они нам дадут голоса и всё будет хорошо. Если как можно больше нардепов заявят о своей позиции, что они не голосую, то тогда у нас может быть действительно что-то поменяется в парламенте", – отметил Гончаренко.

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