Алексей Гончаренко: у «Слуги народа» не хватит голосов за отставку Разумкова

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Кравцев Сергей
Есть очень большая вероятность, что за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова фракция "Слуга народа" не сможет в одиночку набрать минимально необходимых 226 голосов. Следовательно, без помощи других политических игроков Владимиру Зеленскому не удастся "переломать парламент". Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.
Дмитрий Разумков Фото: Громадське
По словам нардепа, сегодня все, кто так отчаянно критикует Офис президента, да и самого Владимира Зеленского, имеют возможность не словом, а делом показать свою позицию. Можно не дать президенту "переломать парламент". Гончаренко подчеркнул, нужно так сделать не потому что Дмитрий Разумков хороший, а потому что это неправильно, что президент определяет, кто у нас спикер в парламентско-президентской республике.
Алексей Гончаренко считает, что для этого нужно всего лишь, чтобы группы "За будущее", "Доверие" и другие нардепы не из "Слуги народа" не дали за отставку Разумкова ни одного голоса.
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