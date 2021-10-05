logo
Русский Українська

BTC/USD

49218.14

ETH/USD

3379.73

LTC/USD

167.73

USD/UAH

26.67

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Алексей Гончаренко: у «Слуги народа» не хватит голосов за отставку Разумкова
commentss НОВОСТИ Все новости

Алексей Гончаренко: у «Слуги народа» не хватит голосов за отставку Разумкова

Гончаренко считает, что "слуги народа" не сумеют без помощи других нардепов снять Разумкова

сегодня, 07:52
Автор:

Кравцев Сергей

Есть очень большая вероятность, что за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова фракция "Слуга народа" не сможет в одиночку набрать минимально необходимых 226 голосов. Следовательно, без помощи других политических игроков Владимиру Зеленскому не удастся "переломать парламент". Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Алексей Гончаренко: у «Слуги народа» не хватит голосов за отставку Разумкова

Дмитрий Разумков Фото: Громадське

По словам нардепа, сегодня все, кто так отчаянно критикует Офис президента, да и самого Владимира Зеленского, имеют возможность не словом, а делом показать свою позицию. Можно не дать президенту "переломать парламент". Гончаренко подчеркнул, нужно так сделать не потому что Дмитрий Разумков хороший, а потому что это неправильно, что президент определяет, кто у нас спикер в парламентско-президентской республике. 

Алексей Гончаренко считает, что для этого нужно всего лишь, чтобы группы "За будущее", "Доверие" и другие нардепы не из "Слуги народа" не дали за отставку Разумкова ни одного голоса.

"Если это произойдёт, то я вам говорю, вероятность очень велика, что "слуги" самостоятельно не наберут минимальных 226 голосов. И своим депутатам они говорят, а там есть люди, которых они сейчас ломают, говорят они им следующие – ты не голосуешь, у нас есть ребята с "Доверия" и с "За будущее", они нам дадут голоса и всё будет хорошо. Если как можно больше нардепов заявят о своей позиции, что они не голосую, то тогда у нас может быть действительно что-то поменяется в парламенте", – отметил Гончаренко. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в "Слуге народа" отбросили просьбу Разумкова о встрече.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ