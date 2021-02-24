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Главная Новости Политика президент Журналисты рассказали, во сколько бюджету обошелся новогодний отдых Зеленского и Ермака
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Журналисты рассказали, во сколько бюджету обошелся новогодний отдых Зеленского и Ермака

Зеленский и Ермак потратили колоссальную сумму

сегодня, 15:00
Автор:

Гриниченко Дима

Стало известно, во сколько государственному бюджету Украины обошелся новогодний отдых Президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщается в расследовании журналистов программы "Bihus.Info".

Журналисты рассказали, во сколько бюджету обошелся новогодний отдых Зеленского и Ермака

Фото: ОП

По словам журналистов, 30 декабря 2020 года Зеленским прибыл с рабочим визитом в Ивано-Франковск, где представил нового главу областной государственной администрации. После этого он отправился в государственную резиденцию "Синегора", где провел новогодние праздники. Вместе с президентом был глава его офиса Андрей Ермак.

Перелет Владимира Зеленского и Андрея Ермака на президентском самолете АН-148 обошелся в 138 тысяч 600 гривен. Вместе с Гарантом в рабочую поездку отправили 15 сотрудников автобазы Государственного управления делами. На их суточные и проживание из бюджета потратили 153 тысячи гривен.

Журналисты отметили, что перед визитом президента в "Синегоре" закупили продукты, провели ремонт территории и заказали медицинское обследование персонал. На все это, согласно расследованию, было потрачено более 340 тысяч гривен. Подчеркивается, что из-за размера суммы, расходы, скорее всего, не были включены в смету рабочего визита президента.

Общая стоимость новогоднего отдыха Владимира Зеленского и Андрея Ермака составила более 390 тысяч гривен, согласно расследованию журналистов. 

Учитывая тот факт, что во время рождественских праздников посетители Буковеля массово выкладывали фото с Владимиром Зеленским, то можно сказать, что его отдых продолжался больше недели. В целом, за 2020 год, согласно расследованию, на Зеленского было потрачено более 30 миллионов гривен из бюджета.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что почему Зеленский угрожает роспуском Рады.

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Источник: https://bihus.info/novorichnyj-vizyt-zelenskogo-u-synogoru-obijshovsya-byudzhetu-u-400-tys-grn/
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comments

Обусуждения

Ирина

сегодня, 15:52

А теперь посчитайте сколько украли укренерго)) https://kosatka.media/uk/category/elektroenergiya/news/genprokuratura-podozrevaet-eks-chinovnikov-ukrenergo-v-nanesenii-ushcherba-na-bolee-380-mln-grn

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