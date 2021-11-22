Журналист рассказал, почему самое веселое в "законе об олигархах" наступит через 4 месяца

От подписания "закона об олигархах" прошло два месяца. До вступления закона в силу остается четыре месяца. И вот тогда начнется самое веселое. Фишка в том, что самую большую лажу Владимир Зеленский этим законом приготовил самому себе. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический обозреватель, журналист Алексей Панич.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Ключевой вопрос – признает ли СНБО олигархами тех, кого такими считает вся страна? То есть – Ахметова, Коломойского, Пинчука и Фирташа. Если не признает – вся страна над Зеленским будет издеваться, потому что даже самые тупые посполитые наглядно увидят, что его "борьба с олигархами" — это чистая бутафория. А, если признает – эта компания за порчу кредитного рейтинга их бизнеса устроит Зеленскому такой медийный шторм, что их борьба с Порошенко на этом фоне будет казаться цветочками. Классический цугцванг, который Зеленский по собственной воле создал сам", – отметил журналист.

По его мнению, Зеленский же в принципе не может бить против олигархов, разве что чисто "для картинки", то есть в чисто медийной плоскости. Но, если он даже и этого не будет делать – где же тогда его обещания перед избирателями? С другой стороны, для названных господ даже и плохая "картинка" — это реально потерянные деньги. Конечно, когда это не об "олигархах" в целом, а о каждом лично.

"Ну, вот, как только Зеленский в своей борьбе с олигархами "перейдет на личности", так именно картинкой они ему и отплатят, на всех каналах. Потому что их плохая картинка лишает денег, а его просто превратит в политический ноль. Каким, собственно, он и есть", – резюмировал Панич.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты рассказали, в чем хитрость закона об олигархах.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!