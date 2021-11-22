Журналист рассказал, почему самое веселое в "законе об олигархах" наступит через 4 месяца

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Кравцев Сергей
От подписания "закона об олигархах" прошло два месяца. До вступления закона в силу остается четыре месяца. И вот тогда начнется самое веселое. Фишка в том, что самую большую лажу Владимир Зеленский этим законом приготовил самому себе. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический обозреватель, журналист Алексей Панич.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
По его мнению, Зеленский же в принципе не может бить против олигархов, разве что чисто "для картинки", то есть в чисто медийной плоскости. Но, если он даже и этого не будет делать – где же тогда его обещания перед избирателями? С другой стороны, для названных господ даже и плохая "картинка" — это реально потерянные деньги. Конечно, когда это не об "олигархах" в целом, а о каждом лично.
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