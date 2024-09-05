Зеленского спросили о крушении F-16 в Украине: что ответил президент



















Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может публичного говорить о крушении F-16. По его словам, причины и детали относительно боевого западного истребителя будут раскрыты по окончании расследования.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью NBC News ответил на вопрос катастрофы с истребителем F-16 в Украине.

"Я не могу в деталях раскрыть эту информацию в соответствии с нашим законодательством. Нам необходимо завершить расследование, и тогда мы раскроем эту информацию для наших партнеров – что было сделано, что стало причиной", – сказал Зеленский.

Напомним, что 26 августа Украина потеряла истребитель F-16 и пилота Воздушных сил ВСУ Алексея Меся. Это произошло во время одной из самых масштабных массированных атак РФ, когда по Украине было запущено более 200 ракет беспилотников.

В Генштабе ВСУ заявили, что Алексей Месь спас украинцев от смертоносных российских ракет, но, к сожалению, ценой своей жизни. Украинский пилот успел уничтожить три крылатых ракеты и один ударный дрон РФ. Алексей Месь проходил подготовку на истребителях в США, а также был среди группы пилотов, прошедших обучение на истребителях F-16 в Дании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина получила особую версию "истребителей F-16", которая очень удивит россиян – это надувные макеты с логотипом Воздушных сил ВСУ.



Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал об одном из самых трагических моментов в войне. По словам президента, в один из моментов "дыры в поставках" применение артиллерии было 1 до 12 в пользу России.