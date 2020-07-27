Зеленского готовят к поездке в США

Президента Украины Владимира Зеленского могут пригласить на открытие консульства в Техасе - таким образом, он может посетить США до предстоящих там выборов. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.

Ельченко говорит, что визит в США произойдет “не просто формально ради визита”. Сейчас в Офисе президента идет серьезная подготовка перед этой поездкой.

В рамках визита в США Зеленский может побывать в двух или более штатах. К примеру, в Калифорнии, где до него еще не бывал ни один президент Украины, а также в Техасе, где состоится открытие генерального консульства.

“Это могла бы быть поездка в штат Вашингтон, Сиэтл, где наиболее динамично растет диаспора в США. В Сиэтле и возле него, по нашим данным, уже работает около 70 тысяч украинцев, это то количество, которое сложилось за последние десять лет, это новая диаспора”, - говорит посол.

Напомним, что в 2019 году Зеленский уже ездил в США, где встречался с президентом Дональдом Трампом, премьер-министром Италии Джузеппе Конте, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими топ-политиками мира.

Напомним, Зеленский и Путин пообщались впервые за пять месяцев.

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