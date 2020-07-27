kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.07.2020

BTC/USD

10222.61

ETH/USD

324.21

LTC/USD

48.53

НБУ 27.07.2020

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика президент Зеленского готовят к поездке в США
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленского готовят к поездке в США

Зеленский в рамках рабочей поездки в США может побывать в нескольких штатах

сегодня, 10:02
Автор:

Елена Волкова
Зеленского готовят к поездке в США

Президента Украины Владимира Зеленского могут пригласить на открытие консульства в Техасе - таким образом, он может посетить США до предстоящих там выборов. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.

Ельченко говорит, что визит в США произойдет “не просто формально ради визита”. Сейчас в Офисе президента идет серьезная подготовка перед этой поездкой. 

В рамках визита в США Зеленский может побывать в двух или более штатах. К примеру, в Калифорнии, где до него еще не бывал ни один президент Украины, а также в Техасе, где состоится открытие генерального консульства. 

“Это могла бы быть поездка в штат Вашингтон, Сиэтл, где наиболее динамично растет диаспора в США. В Сиэтле и возле него, по нашим данным, уже работает около 70 тысяч украинцев, это то количество, которое сложилось за последние десять лет, это новая диаспора”, - говорит посол.

Напомним, что в 2019 году Зеленский уже ездил в США, где встречался с президентом Дональдом Трампом, премьер-министром Италии Джузеппе Конте, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими топ-политиками мира.

Напомним, Зеленский и Путин пообщались впервые за пять месяцев.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!