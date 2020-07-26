Зеленский и Путин пообщались впервые за пять месяцев

Президент Украины Владимир Зеленский совершил телефонный звонок президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом сообщает "твиттер" Офиса президента.

Во время разговора политики обсудили выполнение договоренностей, о которых договаривались в Нормандском формате в Париже девятого декабря 2019 года. Президент Украины поднял вопрос безопасности на Донбассе, и лидеры стран сошлись во мнении, что прекращение огня - это первый шаг для мирного урегулирования конфликта.

Владимир Зеленский обратил внимание на обязательном освобождении всех украинцев, которые находятся в тюрьмах России. Также президенты обсудили Закон об особом статусе Донбасса и пришли к выводу, что на данный момент очень важно соблюдать все договоренности.

Как ранее сообщали "Комментарии", на Донбасс начали прибывать миротворцы ООН. В связи с вступлением в силу режима полного прекращения огня на линиях разграничения Донбасса с завтрашнего дня, сюда начали пребывать украинские миротворцы ООН, а также представители западной прессы. Об этом передает штаб ООС на своей странице в Facebook.

Согласно уведомлению, такой шаг позволит не отвлекать боевых офицеров от соблюдения штатных задач по обороне, а также в разы снизит вероятность провокаций со стороны боевиков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!