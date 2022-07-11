Зеленский жестко отреагировал на решение Канады относительно турбины для "Северного потока-1" рф

Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на решение правительства Канады, что позволило вернуть в Германию турбины для "Северного потока-1", которые ремонтировались компанией Siemens Canada. Свое мнение по этому поводу президент Украины высказал во время вечернего видеообращения, 11 июля.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Владимир Зеленский сообщил, что украинский МИД даже вызвал по этому поводу представителя Канады. Ведь это – "совершенно неприемлемое исключение из санкционного режима против России".

"Если государство-террорист может вытеснить такое исключение в санкциях, то каких исключений оно захочет завтра или послезавтра. Это касается общих правил. Это касается не просто какой-то турбины для газопровода "Северный поток", которую Канада не должна была, но все же решила передать. Передать фактически России", — сказал президент Украины.

По мнению президента Украины, в Москве такое санкционное исключение будут воспринимать как проявление слабости. Также он заявил, что теперь Россия попытается в острый момент не просто перекрыть, но и полностью прекратить уходящий в Европу газ.

"Россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы. Каждая уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного давления. Конечно, еще можно пересмотреть это решение об одной турбине, которое влечет за собой" многие другие проблемы", — предупредил президент Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в качестве России удалось обойти санкции и "убедить" США, Канаду и ЕС. Представители Евросоюза не видят нарушений санкций в решении канадских властей отдать Германии подремонтированную турбину, которая будет установлена на российском газопроводе "Северный поток-1". Об этом сообщил спикер Еврокомиссии Тим МакФи. США тоже поддержали позицию канадских властей по возвращению турбины Германии.

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