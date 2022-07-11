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Зеленский жестко отреагировал на решение Канады относительно турбины для "Северного потока-1" рф

По мнению Зеленского, в Москве воспримут такое решение исключительно как проявление слабости

11 июля 2022, 23:38
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на решение правительства Канады, что позволило вернуть в Германию турбины для "Северного потока-1", которые ремонтировались компанией Siemens Canada. Свое мнение по этому поводу президент Украины высказал во время вечернего видеообращения, 11 июля.

Зеленский жестко отреагировал на решение Канады относительно турбины для "Северного потока-1" рф

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Владимир Зеленский сообщил, что украинский МИД даже вызвал по этому поводу представителя Канады. Ведь это – "совершенно неприемлемое исключение из санкционного режима против России".

"Если государство-террорист может вытеснить такое исключение в санкциях, то каких исключений оно захочет завтра или послезавтра. Это касается общих правил. Это касается не просто какой-то турбины для газопровода "Северный поток", которую Канада не должна была, но все же решила передать. Передать фактически России", — сказал президент Украины.

По мнению президента Украины, в Москве такое санкционное исключение будут воспринимать как проявление слабости. Также он заявил, что теперь Россия попытается в острый момент не просто перекрыть, но и полностью прекратить уходящий в Европу газ.

"Россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы. Каждая уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного давления. Конечно, еще можно пересмотреть это решение об одной турбине, которое влечет за собой" многие другие проблемы", — предупредил президент Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в качестве России удалось обойти санкции и "убедить" США, Канаду и ЕС. Представители Евросоюза не видят нарушений санкций в решении канадских властей отдать Германии подремонтированную турбину, которая будет установлена на российском газопроводе "Северный поток-1". Об этом сообщил спикер Еврокомиссии Тим МакФи. США тоже поддержали позицию канадских властей по возвращению турбины Германии.



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